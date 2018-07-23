CEO'nun hastalığı hisseleri düşürdü

Fiat Chrysler hisseleri CEO'nun sağlık sorunlarıyla görevi erken bırakmasının ardından yüzde 5 düşüşle açıldı.

Fiat Chrysler ve bağlantılı şirketlerin hisseleri CEO Sergio Marchionne'nin sağlık sorunları nedeniyle görevini bırakması ve yerine Fiat'ın Jeep biriminden sorumlu Mike Manley'nin getirilmesi ardından sert düşüşle açıldı.

Reuters' da yer alan habere göre; Marchionne 2004 yılından bu yana görevini gelecek yıl nisan ayında bırakmayı planlıyordu, ancak hafta sonunda ağırlaşan sağlık sorunları nedeniyle görev değişimi planlanandan erken gerçekleşti.

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Fiat Chrysler hisseleri güne yüzde 5 düşüşle başlarken, Fiat Grubunun bünyesinden ayrılan CNH Industrial yüzde 3.6, Ferrari ise yüzde 5.6 düşüşle açıldı.

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