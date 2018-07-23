Taşucu Limanı'nda son teklif tarihi uzatıldı
Taşucu Limanı özelleştirmesinde son teklif tarihi 24 Eylül'e kadar uzatıldı.
Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Limanı, ihale sonunda 36 yıl süreyle özelleştirilmiş olacak. Reuters' da yer alan habere göre; Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ'ye ait Taşucu Liman ve lojistik tesis alanı taşınmazının 36 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihale sürecinde son teklif verme tarihi 24 Eylül'e kadar uzatıldı.
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Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
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