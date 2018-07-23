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Altın fiyatları ne kadar oldu? En güncel altın fiyatları ( 23 Temmuz 2018 Çeyrek altın fiyatları )

23.07.2018 - 10:24
Gram altın ne kadar? İşte son durum

Altının ons fiyatı yatay seyrederken; gram altın 188,8 liradan, çeyrek altın ise 310 liradan alıcı buldu.

Altının gram fiyatı, döviz kurlarındaki gerilemenin etkisiyle haftaya düşüşle başlamasının ardından 188,8 lira seviyelerinde dengelendi. Cuma günü ons fiyatındaki yükselişten bulduğu destekle 190 lira seviyelerini test eden gram altının fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 189,9 liradan tamamladı.

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Altının gram fiyatı bugün ise hem ons fiyatı hem de döviz kurlarındaki düşüşün etkisiyle 188,3 liraya kadar gerilemesinin ardından saat 10.00 itibarıyla yüzde 0,6 kayıpla 188,8 liradan işlem görüyor. 

ONS ALTIN YATAY SEYREDİYOR

Altın fiyatları ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz artırımlarını eleştirmesinin ardından doların yaklaşık iki haftanın en düşük seviyesine inmesine paralel olarak değer kazandıktan sonra bugün yatay seyretti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma gününü yüzde 0.7 yükseldikten sonra bugün yüzde 0.03 artıda 1,231.87 dolarda bulunuyor.

 


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