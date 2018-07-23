TürkAkım'da kıyı geçişi çalışmalarına başlandı

Rus doğalgazını Trakya üzerinden Avrupa'ya taşımayı amaçlayan 'TürkAkım' projesinin ilk hattında kıyı geçişi çalışmaları başladı.

Rus doğalgazını Ukrayna'daki hatları kullanmadan Avrupa'ya taşımayı amaçlayan, Trakya'dan geçecek TürkAkım doğalgaz boru hattının denizden geçen kısmı ile kıyı arasındaki inşaat çalışmaları dün başladı. İkinci hattın yapım çalışmalarının da devam ettiği proje de inşaatın tam anlamıyla Aralık 2019'da bitmesi öngörülüyor.

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Reuters' da yer alan habere göre; TurkStream tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kıyıköy sahilindeki kıyı geçişi çalışmaları 22 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Kıyı geçişi çalışmaları kapsamında deniz tabanı, kıyıdan itibaren deniz açıklarına doğru yaklaşık 2.4 kilometre boyunca kazılacak" denildi. Çalışmanın 4-8 hafta sürmesi planlanıyor.

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Açıklamada TürkAkım'da ikinci hattın yapım çalışmalarının da devam ettiği ifade edildi.

Karadeniz altından Rusya'yı Türkiye'ye bağlayan TürkAkım iki hattan oluşuyor. Her biri yılda 15.75 milyar metreküp doğalgaz taşıyan iki hattan ilki Türkiye'nin ihtiyacı olan, ikincisi ise Güney ve Güneydoğu Avrupa'ya satılması öngörülen doğalgazı taşıyacak.

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