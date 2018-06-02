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Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

02.06.2018 - 00:19
Bu hafta yatırım araçları kaybettirdi

Borsa İstanbul`da işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 3,90, altın yüzde 3,54 değer kaybetti.

Haftalık bazda Borsa İstanbul'da  (BIST) işlem gören  hisse senetleri ortalama yüzde 3,90, altın yüzde 3,54 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 106.525,30, en düşük ise  97.990,64 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,90   azalışla 99.171,21 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 3,54 azalarak 191,00 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 3,55 düşüşle 1.278,00 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 325,00 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı ise 313,00 liraya düştü.

Bu hafta euro yüzde 2,73 değer kaybederek 5,3500 liraya gerilerken,  ABD doları ise yüzde 2,92 düşerek 4,5830 lira oldu.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,55, yatırım fonları yüzde  0,37 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  tek kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara  göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde  0,15 ile yüzde 0,32 arasında gerçekleşti.


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