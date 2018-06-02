Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli otomobilde CEO'yu açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Otomobili CEO'sunun Mehmet Gürcan Karakaş olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ve Star televizyonlarının ortak yayınına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2021'de elektrikli ve akıllı sürüşü olan otomobilin üretileceğini belirterek, "Ne yaptık? Ben '5 tane babayiğit' dedim, 5 tane babayiğit çıktı ve bir konsorsiyum oluşturdular. Oluşturdukları bu konsorsiyumla beraber adımı attık. Şimdi başına da Mehmet Gürcan Karakaş diye bir arkadaşımızı Bosch'tan transfer ettik. Bu arkadaşımızla beraber inşallah bu süreci başlatacağız." ifadelerini kullandı.