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"Bankalarımız kendini koruyacak güçte"

01.06.2018 - 17:52
"Bankalarımız kendini koruyacak güçte"

BDDK Başkanı Akben, "Bankalarımız konjonktürel dalgalanmaya karşı kendini koruyacak yapıdadır. Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır" dedi.

Fitch'in Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı iddialarının ardından açıklamalarda bulunan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, "Bankalarımız konjonktürel dalgalanmaya karşı kendini koruyacak yapıdadır." dedi.

Akben, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede Türk bankacılık sektörünün güçlü sistemini korumaya devam ettiğini belirterek, "Bankalarımız konjonktürel dalgalanmaya karşı kendini koruyacak yapıdadır." ifadesini kullandı.

Sektörün gerek mali yapısı, gerek uluslararası düzenlemelere ve yasal sınırlara uyum bakımından son derece sağlıklı bir görünüme sahip olduğuna dikkati çeken Akben, nisan sonu verilerine göre bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği rasyosunun (SYR) yüzde 16,41 ile gerek yasal sınırın, gerekse hedef oranın oldukça üzerinde olduğunu vurguladı.

Akben, sektörün aktif kalitesinin en temel göstergelerinden olan takibe dönüşüm oranının da nisan sonu itibarıyla yüzde 2,88 ile tarihi düşük seviyelerde bulunduğuna işaret etti.

Bu yılın ilk dört ayında sektörün 18,8 milyar lira net dönem karı elde ettiğini belirten Akben, "Bankalarımız 4 milyar 920 milyon liralık net karla en yüksek nisan ayı rakamını elde etti. Sektör, geçen yılın nisan ayında 4 milyar 223 milyon lira net kar sağlayarak, karını yüzde 16,5 artırdı. Böylece bankacılık sektörü tüm zamanların en güçlü 2. çeyrek başlangıcını gerçekleştirdi." diye konuştu.

Akben, "Türk bankacılık sektörü üzerine yapılan tüm spekülasyonlar ve algı operasyonları her daim boşa çıkarılmıştır." diyerek sözlerini tamamladı.


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