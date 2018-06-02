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Tüm zamanların rekoru geldi

02.06.2018 - 00:24
Tüm zamanların rekoru geldi

Turizmin başkenti Antalya, mayıs ayı sonu itibariyle 2 milyon 874 bin 105 turist sayısına ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 45,2 oranında artış yakaladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü’nün, Antalya ve Gazipaşa Havalimanlarına gelen turist sayılarından yaptığı derlemeye göre, 1 Ocak- 31 Mayıs tarihleri arasında kente havayoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 874 bin 105 oldu. Geçen yılın ilk beş ayında 1 milyon 978 bin kişi olan turist sayısı, 895 bin kişi, yani yüzde 45,2 oranında artış gösterdi.

200’e yakın ülkeden turistin geldiği kente, mayıs ayında ise 1 milyon 645 bin 363 turist geldi. Antalya’nın mayıs ayı turist sayısı, tüm zamanların en yüksek rakamı olan 2014 yılını da geçti. 2014’ün mayısında 1 milyon 506 bin turist gelirken, 2017’de 1 milyon 94 bine kadar inmişti. Bu yıl 550 bin artışla 1 milyon 645 bine yükselen turist sayısının mayıs ayındaÿartış oranı da yüzde 50,2 oldu.

İLK SIRADA RUSLAR

Yılbaşından 31 Mayıs tarihine kadar kente gelen 2 milyon 874 bin turistin yüzde 38.4’ünü Ruslar oluşturdu. Bu dönemde Antalya’ya gelen Rus turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47 artışla 1 milyon 42 bin 479 oldu. Geçen yıla göre 336 bin daha fazla Rus turist geldi. Rus turist sayısı 2018’in ilk beş ayında bugüne kadarki en yüksek sayıya ulaşarak, yeni bir rekora imza attı. Mayıs ayında ise Rusya’dan 739 bin 834 turist geldi. Geçen yılın mayısına göre yüzde 43 artış gösterdi.


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