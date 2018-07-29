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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

29.07.2018 - 10:28 | Son Güncelleme :
Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Haftalık bazda Borsa İstanbul`da (BIST) işlem gören hisse senetleri ortalama yüzde 1,60, dolar yüzde 1,63, altın da yüzde 1,38 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, hafta içinde en yüksek 96.680,76, en düşük ise  91.722,71 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde  1,60'lık artışla 95.584,84 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu  hafta yüzde 1,38 artarak 191,60 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da  yüzde 1,34 yükselişle 1.282,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 309,00 lira olan  çeyrek altının satış fiyatı ise 312,00 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,63 değer kazanarak 4,8590 liraya, avro da  yüzde 1,03 artışla 5,6650 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42, yatırım fonları yüzde  0,36 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde  en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile hisse senedi fonları oldu. 


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