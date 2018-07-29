BRICS’e ‘T’ eklenirse bize fırsat yaratabilir

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi’ne katıldığı Johannesburg’da kendisine eşlik eden gazetecilerin sorularını yanıtlarken söze toplantıdaki konuşmasından girdi:

İşte Vahap Munyar'ın yazısı...

- BRICS, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın üyesi olduğu bir işbirliği platformu. Bizi buraya İslam İşbirliği Teşkilatı Dönem Başkanı sıfatıyla davet ettiler. Zirvede Türkiye’yi BRICS’e dahil etmeleri çağrısı yaptım.

BRICS ülkelerinin genişlemeye olumlu yaklaştığını belirtti:

- Özellikle Çin, “Ben genişlemeden yanayım” diyor. Başka ülkeleri de bu platforma katma düşünceleri olduğunu gördüm. Kapalı değiller.

BRICS 5’lisinin aynı zamanda G-20 üyesi olduğunu anımsattı:

- Bu 5 ülke ile G-20’de beraberiz. Temenni ederim ki bizi buraya alacak adımı atarlar. Biz de BRICS’te yerimizi alırız.

Afrika’daki komşu ülkelerin de zirveye katıldığını kaydetti:

- Onlarla birlikte geniş katılımlı bir zirve gerçekleşti. BRICS üyeleri Türkiye’nin platforma katılımına olumlu bakıyor. BRICS’e üyelik, gerçekten önemli fırsatlar yaratabilir.

Bu tür oluşumlara katılmanın önemine değindi:

- Dünyadaki bu tür oluşumlardan kaçmamızın doğru olmayacağına inanıyorum. Bu tür oluşumlar içerisinde yer almak, yapılacak atılımlara ortak olmak anlamına gelir. Bu da zarar değil, fayda sağlar.

BRICS üyelerine önerdiği Türkiyeli yeni ismi paylaştı:

- “Bizi de alırsanız platformun yeni adı BRICST olur” dedik.

Ardından Pretorya’daki Türkiye Büyükelçiliği yeni binasının açılışına işaret etti:

- Ülkemizin yurtdışındaki temsilcilik sayısını ve niteliğini her geçen gün daha da arttırıyoruz. Özellikle Afrika’daki kurumsal mevcudiyetimiz giderek güçleniyor.

2002’de Afrika’daki Türk büyükelçiliği sayısının 12 olduğuna dikkat çekti:

- Şimdi Afrika kıtasındaki büyükelçilik sayımız 41 oldu. Hedefimiz 50’ye çıkarmak.

BRICS ülkeleri ile ekonomi, ticaret, yatırım, kalkınma işbirlikleri oluşabileceğinin altını çizdi:

- BRICS yeni kalkınma bankası ile devam eden görüşmelerin olumlu neticelenmesini bekliyoruz.

Türkiye’nin adı bir dönem BRICS ülkeleri ile birlikte çok anıldı...

“BRICS-T” ve “T-BRICS” adlandırmaları kullanıldı...

Türkiye’nin BRICS 5’lisinin arasına 6’ncı olarak girmesi, önemli fırsatlar yaratacak gibi görünüyor...

ÇİN İLE 4’ÜNCÜ NÜKLEER SANTRALI DA DÜŞÜNEBİLİRİZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Xi ile kapsamlı görüşme fırsatı bulduklarını bildirdi:

- Şu anda Çin ile üzerinde ısrarla durduğumuz konulardan bir tanesi nükleer enerji.

Nükleer enerjide Rusya ile adım atıldığını anımsattı:

- O şu anda yürüyor. 20-22 milyar dolarlık bir yatırım. Ciddi bir yatırım. İkincisini Japonlar ile imzaladık. 3’üncü ayak olarak da Fransızlar var orada. Fakat, nedense orada zayıf bir durum söz konusu.

3’üncü nükleer santralı Çin ile yapmak istediklerini vurguladı:

- Çin, 3’üncü nükleer santrala olumlu yaklaşıyor. İnşallah ona da başlayacağız. İyi bir noktaya geldik. Mesafe aldıktan sonra 4’üncüye de onlarla başlamamız söz konusu.

Ardından Çin’in “Kuşak ve Yol” projesine işaret etti:

- Başbakanlığım döneminden itibaren Çin ile yaptığımız görüşmelerde Kars-Edirne demiryolu projesi üzerinde durduk. Çin, demiryolları konusunda bayağı duyarlı. Kuşak ve Yol projesi kapsamında Çin ile işbirliğimizi güçlendiriyoruz.

Kars-Edirne demiryolunun zaten “Kuşak ve Yol” projesi kapsamına girdiğini kaydetti:

- Kars-Edirne hızlı tren projesinde artık son aşamaya gelmiş bulunuyoruz.

Kanal İstanbul projesini de Çin Devlet Başkanı ile görüştüklerini aktarıp, ticarete döndü:

- Sayın Xi, Türk mallarının Çin pazarına daha fazla girmesini teşvik ettiklerini özellikle dile getirdi. Ayrıca Türkiye’deki altyapı, üstyapı projelerine ilgi duyuyorlar. Enerjide nükleerin dışında neler yapabileceğimiz üzerinde de durduk.

Çin Devlet Başkanı’nı Türkiye’ye davet ettiğini bildirdi:

- Kendisi olumlu cevap verdi. Yakın zamanda kendisini Türkiye’de ağırlayacağız.

RUSYA İLE ELEKTRONİK PARAYI KONUŞUYORUZ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin’le görüşmesinde ve BRICS zirvesindeki konuşmasında milli paralar ile dış ticaret üzerinde durduğunu vurguladı:

- Bu seyahatimde en çok üzerinde durduğum konu, milli ve yerli para oldu. Yani, her görüştüğüm ülke lideri ile bu konuyu konuştum. Çin ve Rusya ile zaten bu konuda mutabıktık. Merkez bankalarımız, Hazine ve Maliye bu konuya daha çok yoğunlaşıyor. İnşallah bunun adımlarını atacağız.

Güney Afrika Devlet Başkanı ve Hindistan Başbakanı’na da milli ve yerli para konusunu açtığını belirtti:

- Güney Afrika Devlet Başkanı ile milli para konusunda mutabık kaldık diyebilirim. Hindistan Başbakanı da buna çok olumlu baktı. Zaten olumsuz yaklaşan yok. Hatta Rusya ile elektronik para düşüncemiz var. Aynı şeyi Hindistan da düşünüyor.

TÜRKİYE BUGÜNLERE KREDİ KURULUŞLARI İLE GELMEDİ

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, ABD’nin uluslararası kredi kuruluşlarını Türkiye’ye dönük frenleme girişimini şöyle yanıtladı:

- Neymiş, kredi kuruluşlarının Türkiye’ye kredi vermesinin önünü kapatacaklarmış. Yahu Türkiye bugünlere nerelerden geldi. O kredi kuruluşlarıyla mı geldik biz buralara? Biz istiklal ve istikbal mücadelemizi geçmişte nasıl verdiysek, bundan sonra da bu mücadeleyi aynı şekilde devam ederiz.

Çin ile imzalanan 3.6 milyar dolarlık finansman paketine işaret etti:

- 3.6 milyar dolarlık paket, Türkiye için ayrı bir imkan olacak.