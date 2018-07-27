Başkan Trump: Büyüme rakamları harika

Büyüme rakamlarına dair sosyal medyadan açıklama yapan ABD Başkanı Trump, twitter hesabından "Büyüme rakamları harika" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, büyüme verisinin ardından ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ekonomisinin 'muhteşem' bir oranda büyüdüğünü kaydeden Trump gelecek çeyrek rakamlarının da 'muhteşem' olacağını söyledi.

"13 yılın en iyi ekonomik patikasındayız" diyen Başkan ticaret anlaşmalarının ekonomiyi daha da destekleyeceğini belirterek "Büyüme verileri azalan ticaret açığını gösterdi" dedi.

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Başkan, bu yıl büyümenin yüzde 3'ün üzerinde devam edeceğini de ifade etti. Trump şu ifadeleri kullandı; "Büyüme oranımız sürdürülebilir bir büyüme. Göreve geldiğimden beri büyüme için çok şey yaptık... İşsizlik başvuruları tarihi düşük seviyelere yakın...Tarihteki en büyük vergi kesintilerini yaptık. 6 milyondan fazla Amerikalı şu anda daha iyi işlerde ve daha ücret alıyorlar. Biz ekonomik anlamda tarihi bir yükselişi başardık, 5 milyon Amerikalı daha istihdam imkanına kavuştu"

"RAKAMLAR HARİKA"

Büyüme rakamlarına dair sosyal medyadan açıklama yapan Trump twitter hesabından "Büyüme rakamları harika" dedi.

Trump büyüme verisi açıklanmadan önce yaptığı değerlendirmede "Biri yüzde 5.3'lük bir büyüme olacağını öngördü. Bunun olacağını zannetmiyorum ama eğer büyüme rakamının önünde bir '4' olursa mutlu oluruz. yüzde 3.7, 3.8, 3.9 gibi rakamlar da iyi olur" yorumunu yapmıştı.