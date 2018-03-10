Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kaybettirirken borsa yatay seyretti. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftayı ortalama yüzde 0,05'lik sınırlı kazançla kapattı.

Bu hafta altın ve döviz yatırımcısına kaybettirirken, borsa yatay seyretti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 0,05'lik sınırlı kazançla 116.914,52 puandan kapattı. Endeks, hafta içinde en düşük 115.929,70 puanı, en yüksek ise 117.720,20 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul'da Sanayi Endeksi yüzde 1,23'lük artışla 132.890,56 puana, Teknoloji Endeksi yüzde 0,53'lük kazançla 129.722,71 puana yükseldi.

Söz konusu dönemde Mali Endeks yüzde 0,15'lik azalışla 139.200,14 puana, Hizmetler Endeksi ise yüzde 0,93'lük kayıpla 84.116,96 puana geriledi.

YATAŞ EN ÇOK PRİM YAPAN HİSSE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 15,71 ile Yataş oldu. Söz konusu hisse senedini yüzde 13,47'lik artışla Kardemir (D), yüzde 12,65'lik yükselişle de İhlas Gayrimenkul izledi.

Hafta kapanışında en çok değer kaybeden hisse ise yüzde 10,93 ile Türk Hava Yolları oldu. Bu hisseyi yüzde 6,95'lik düşüşle Vestel, yüzde 6,79'luk azalışla da Fenerbahçe Futbol takip etti.

Borsa İstanbul'da en yüksek işlem hacmi 7 milyar 144 milyon 969 bin 562 lirayla Türk Hava Yolları'nda olurken, bu şirketi 1 milyar 777 milyon 505 bin 54 lirayla Garanti Bankası, 1 milyar 496 milyon 84 bin 979 lirayla Kardemir (D) takip etti.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler 48 milyar 132 milyon lirayla Garanti Bankası, 43 milyar 516 milyon 10 bin 538 lirayla Koç Holding ve 41 milyar 560 milyon lirayla da Akbank şeklinde sıralandı.

ALTIN VE DOLAR GERİLEDİ

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,92'lik azalışla 161,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise yüzde 0,92'lik kayıpla 1080 liraya düştü.

Serbest piyasada haftayı dolar ve euro kayıpla kapattı. Doların satış fiyatı 0,24'lük azalışla 3,8130 lira olurken, euronun satış fiyatı yüzde 0,28'lik gerilemeyle 4,6910 lira oldu.

Geçen hafta 5,2650 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 0,36'lık yükselişle 5,2840 lira olarak gerçekleşti. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,69'luk azalışla 4,0160 liradan alıcı buldu.

YATIRIM FONLARI DEĞERLENDİ

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,20 değer kaybetti, yatırım fonları yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,17 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti.