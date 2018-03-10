Faizsiz finanstaki gelişmeler değerlendirildi

Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulunun beşinci toplantısı, Başbakan Yardımcısı Şimşek başkanlığında yapıldı.
Faizsiz Finans Koordinasyon Kurulunda, faizsiz finans sektöründeki küresel ve yerel gelişmeler değerlendirildi. Hazine Müsteşarlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun beşinci toplantısı, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek başkanlığında dün yapıldı.
Faizsiz finans sektöründeki küresel ve yerel gelişmelerin değerlendirildiği toplantıda, Merkezi Danışma Kurulunun oluşturulması çalışmalarına ilişkin gelişmeler ele alındı.
Toplantıda, yakın dönemde katılım bankacılığıyla katılım sigortacılığı alanlarında hayata geçirilen düzenlemeler ile İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı "Katılım Bankacılığı ve Faizsiz Finans Sisteminin Geliştirilmesi Bileşeni"nde yer alan eylemlerde gelinen aşamalar değerlendirildi.
Ayrıca gelecek dönemde Türkiye'de faizsiz finans sektörünün geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar görüşüldü.