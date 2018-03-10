Moody's'ten Türk bankalarına kötü haber

Moody's, 17 Türk bankası ile ilgili not kararını açıkladı.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü, not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirmişti. Bu gelişmenin üzerine kuruluş Türk bankaları ile ilgili not kararını da açıkladı.

14 TÜRK BANKASININ NOTUNU DÜŞÜRDÜ

17 Türk bankasının değerlendirildiği bir açıklama yayımlayan Moody's, bu bankalardan 14'ünün uzun vadeli notlarının düşürüldüğünü, kalan üç bankanın notunun ise teyit edildiğini duyurdu.

12 banka ile ilgili görünüm durağandan negatife çevrilirken, kalan beş bankanın görünümü negatifte kaldı.