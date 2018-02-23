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Bu haber sonrası hisseler uçuşa geçti

23.02.2018 - 11:05 | Son Güncelleme :

TSK'nın insansın kara aracı için ilk alımı Katmerciler'den alacağına yönelik haber, hisseleri harekete geçirdi. Katmerciler'in borsadaki hisseleri yüzde 8 yukarıda açıldı.

Türkiye’nin TOMA’larla tanıdığı Katmerciler Araç Üstü Ekipman Sanayi ve Ticaret AŞ, savunma sanayinde büyümeye devam ediyor. Geçen yıl 13.1 milyon lira kar eden Katmerciler’in geliştirdiği insansız kara aracı Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek. AA Finans’ın duyurduğuna göre Katmerciler’in ilk alımla 20’den fazla kara aracının TSK’ya teslim edeceği ve bu araçların da Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacak.

AA’nın haberine göre Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir de yakın zamanda birkaç otonom insansız kara aracının sahada olacağını bildirdi. Müsteşarlık daha sonra 20’den fazla insansız kara aracının yakında TSK’ya teslim edilerek, Zeytin Dalı Harekatı’nda kullanılacağını açıkladı.

Alınan bilgiye göre, bu çabalar doğrultusunda TSK envanterine ilk olarak Katmerciler firması tarafından geliştirilen ve ilk ürünü Uzaktan Kumandalı Atış Platformu (UKAP) olarak ortaya çıkan insansız kara aracı girecek. Bu haber Katmerciler’in borsadaki hisselerine büyük hareket sağladı. Açılışta yüzde 8 yükselen hisseler bu sıralar yüzde 4.75 yukarına ve 12.56 liradan işlem görüyor.

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Katmerciler bu hafta içinde bir de 3. havalimanında uçak akaryakıt ikmalinin sağlanması kapsamında; Uçak Akaryakıt Hidrant Dispenseri tedarikine yönelik sözleşme imzaladı. Şirketten, Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayınlanan açıklamada “Katmerciler Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ. ile İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri AŞ. arasında 3. Havalimanında Uçak akaryakıt ikmalinin sağlanması kapsamında; Uçak Akaryakıt Hidrant Dispenseri tedarikine yönelik 7.920.000 Euro (Yedi milyon dokuz yüz yirmi bin Euro) tutarında sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar 2018 yılında yapılacaktır” denildi.


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