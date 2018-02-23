‹ Önceki Haber Alman ekonomisi yüzde 2.9 büyüdü Alman ekonomisi yüzde 2.9 büyüdü Sonraki Haber › Bu haber sonrası hisseler uçuşa geçti Bu haber sonrası hisseler uçuşa geçti

Yaş 65 ama mutlu!

23.02.2018 - 11:02

TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırması 2017’de vatandaşların bir miktar mutluluk ve umut düzeyinin düştüğünü ortaya koydu. 2016’da bireylerin yüzde 61.3’ü mutlu iken 2017’de yüzde 58’i mutlu olduğunu söyledi. Umutlu olduğunu söyleyenlerin de oranı yüzde 76.8’den yüzde 73.4’e düştü.

Şebnem TURHAN

Türkiye İstatistik Kurumu, yaşam memnuniyeti araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61.3 Yaş 65 ama mutlu iken 2017 yılında yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10.4’ten yüzde 11.1’e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2016 yılında yüzde 64.5 iken 2017 yılında yüzde 62.4’e, erkeklerde bu oran yüzde 58.1’den yüzde 53.6’ya düştü.

EVLİLER DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2017 yılında yüzde 60,6’sı mutlu iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların yüzde 65.2’sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55.7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

##$HABER_1444228$##

Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62.5 iken bunu sırasıyla; yüzde 57.7 ile ilkokul mezunu, yüzde 57.4 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 56.9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 56.1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu takip etti.

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70.6 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 14.3 ile çocuklar, yüzde 5.4 ile eş, yüzde 3.4 ile kendisi, yüzde 3.2 ile anne/baba ve yüzde 1.9 ile torunlar takip etti.

UMUT AZALDI

Bireylerin yüzde 73.4’ü kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etti, geçen yıl bu oran yüzde 76.8 idi. kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı yüzde 74.7 iken erkeklerde bu oran yüzde 72.2 oldu.Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65.1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017 yılında en yüksek mutluluk oranının yüzde 66.1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53.1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.


Etiketler

  • yaşam memnuniyeti
  • mutluluk oranı
‹ Önceki Haber Alman ekonomisi yüzde 2.9 büyüdü Alman ekonomisi yüzde 2.9 büyüdü Sonraki Haber › Bu haber sonrası hisseler uçuşa geçti Bu haber sonrası hisseler uçuşa geçti
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.522 Değişim: 0,58% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.034 23.02.2018 Yüksek 117.854
Açılış: 117.440
3,7884 Değişim: 0,15%
Düşük 3,7807 23.02.2018 Yüksek 3,7943
Açılış: 3,7827
4,6585 Değişim: -0,17%
Düşük 4,6528 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,77 Değişim: -0,10%
Düşük 161,51 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.