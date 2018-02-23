TÜİK’in yaşam memnuniyeti araştırması 2017’de vatandaşların bir miktar mutluluk ve umut düzeyinin düştüğünü ortaya koydu. 2016’da bireylerin yüzde 61.3’ü mutlu iken 2017’de yüzde 58’i mutlu olduğunu söyledi. Umutlu olduğunu söyleyenlerin de oranı yüzde 76.8’den yüzde 73.4’e düştü.

Şebnem TURHAN

Türkiye İstatistik Kurumu, yaşam memnuniyeti araştırma sonuçlarını açıkladı. Buna göre mutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı 2016 yılında yüzde 61.3 Yaş 65 ama mutlu iken 2017 yılında yüzde 58 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise yüzde 10.4’ten yüzde 11.1’e yükseldi. Kadınlarda mutluluk oranı, 2016 yılında yüzde 64.5 iken 2017 yılında yüzde 62.4’e, erkeklerde bu oran yüzde 58.1’den yüzde 53.6’ya düştü.

EVLİLER DAHA MUTLU

Evli bireylerin, evli olmayanlara göre daha mutlu olduğu görüldü. Evli bireylerin 2017 yılında yüzde 60,6’sı mutlu iken evli olmayanlarda bu oran yüzde 52,4 olarak gerçekleşti. Mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli kadınların yüzde 65.2’sinin, evli erkeklerin ise yüzde 55.7’sinin mutlu olduğu gözlendi.

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Bir okul bitirmeyenlerde mutluluk oranı yüzde 62.5 iken bunu sırasıyla; yüzde 57.7 ile ilkokul mezunu, yüzde 57.4 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 56.9 ile yükseköğretim mezunu, yüzde 56.1 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu takip etti.

Kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı yüzde 70.6 olurken, bunu sırasıyla; yüzde 14.3 ile çocuklar, yüzde 5.4 ile eş, yüzde 3.4 ile kendisi, yüzde 3.2 ile anne/baba ve yüzde 1.9 ile torunlar takip etti.

UMUT AZALDI

Bireylerin yüzde 73.4’ü kendi geleceklerinden umutlu olduğunu ifade etti, geçen yıl bu oran yüzde 76.8 idi. kendi geleceklerinden umutlu olan kadınların oranı yüzde 74.7 iken erkeklerde bu oran yüzde 72.2 oldu.Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında, 2016 yılında en yüksek mutluluk oranı yüzde 65.1 ile 18-24 yaş grubunda iken 2017 yılında en yüksek mutluluk oranının yüzde 66.1 ile 65 ve üzeri yaş grubunda gerçekleştiği görüldü. En düşük mutluluk oranı ise 2017 yılında yüzde 53.1 ile 45-54 yaş grubunda gerçekleşti.

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