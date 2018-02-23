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İş başvurularında avantaj sağlayacak eğitim programı başladı

23.02.2018 - 11:53

“İşe Hazırım” sertifika programı ile iş başvurusunda bulunan ve iş ilanlarındaki tüm kriterleri sağlasa da işverenlerin beklentilerini karşılamakta zorluk çeken adaylara, işverenlerin aradığı çalışma becerilerinin kazandırılması hedefleniyor.

İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) ile yenibiriş.com ortaklığında hazırlanan "İşe Hazırım” sertifika programı eğitimleri başladı. Türkiye’de ilk defa üniversite ve insan kaynakları şirketi işbirliği ile hayata geçen proje kapsamında, yeni mezun adayların etkili kariyer başlangıcı yapabilmeleri, iş hayatında daha etkin çalışabilmeleri, Türkiye’de ya da uluslararası kurum ve kuruluşlarda istihdam edilebilirliklerinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Yenibiriş.com’un yaptığı görüşmeler doğrultusunda firmaların ihtiyaçları ve değer verdikleri kişisel donanımlar çerçevesinde şekillenen müfredat, İKÜ akademisyenlerinin ve sektörün önde gelen isimlerinin vereceği toplam 100 saatlik derslerden oluşan eğitim modülleriyle verilecek. Kariyer Yönetimi Eğitimleri, Kişisel Becerileri Arttırmaya Yönelik Eğitimler ve İş Becerilerini Arttırmaya Yönelik Eğitimler olarak üç temel alanda toplam 11 modül olarak planlanan program sonunda adaylar, “İşe Hazırım” sertifikasını alacak ve yenibiriş.com üzerinden yapacakları iş başvurularında işverenler tarafından “İşe Hazırım” etiketiyle öncelikli olarak görüntülenebilecekleri. Ayrıca adaylar, özel iş ehliyetine sahip olarak da ayrıcalıklı bir iş profili oluşturabilecekleri gibi dijital insan kaynakları platformlarında kişisel markalarını da yaratma fırsatı elde edecekler.

İKÜ öğretim yönetim sistemi olan CATS platformu üzerinden ‘uzaktan eğitim’ üzerinden verilecek “İşe Hazırım” sertifika programına, www.isehazirim.com adresi üzerinden kayıtlarını yapan tüm öğrenci ve mezunlar dahil olabilecekler.


Etiketler

  • İKÜ
  • sertifika programı
  • üniversite
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