‹ Önceki Haber İş başvurularında avantaj sağlayacak eğitim programı başladı İş başvurularında avantaj sağlayacak eğitim programı başladı Sonraki Haber › Milyonları ilgilendiren düzenleme haftaya Meclis'te Milyonları ilgilendiren düzenleme haftaya Meclis'te

Türkiye en çok turist çeken altıncı ülke

23.02.2018 - 11:53

UNWTO verilerine göre, 2017 yılında Türkiye 39,9 milyon turistle dünyada en çok ziyaret edilen 6'ncı ülke oldu.

 

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde 1 milyar 322 milyon kişi, bir ülkeden başka bir ülkeyi ziyaret etti. Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 42'si, 10 ülkeyi tercih etti.

Geçen yıl en çok ziyaretçi çeken ülke 88,9 milyon kişi ile Fransa oldu. Bu ülkeyi, 82,2 milyonla İspanya, 72,9 milyonla ABD izledi. Çin'i 59,3 milyon, İtalya'yı ise 57,8 milyon turist ziyaret etti.

Türkiye ise 2017 yılında 39,9 milyon yabancı ziyaretçi ile dünyanın en çok yabancı turist çeken 6'ncı ülkesi oldu. Türkiye'yi, 39,3 milyon turistle Meksika, 38,7 milyon turistle İngiltere ve 37,6 milyon turistle Almanya takip etti. Tayland ise 34,7 milyon turistle dünyanın en çok turist çeken 10'uncu ülkesi oldu.

##$HABER_1444227$##

"2018 SONUNDA 45 MİLYONU YAKALAYABİLİRİZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2015 ve 2016 gibi zor geçen iki yılın ardından Türkiye turizminin 2017 yılında hızla toparlandığını ve ciddi bir ivme kazandığını söyledi.

Türkiye turizminde en iyi rakamların yaklaşık 41,4 milyon yabancı turistle 2014 yılında elde edildiğini anımsatan Yağcı, "Bu sene gayet iyi gittiğimizi söyleyebilirim ve 2014 yılı rakamlarını da geçebiliriz Türkiye olarak. Türkiye'de 2018 sonunda 45 milyon yabancı turist noktasına gelebiliriz." dedi.

İç turizmin de ciddi şekilde büyüdüğünü kaydeden Yağcı, şöyle konuştu: 

"Türkiye sonuçta 80 milyon nüfusu olan bir ülke. Seyahat etme potansiyeline sahip yaklaşık 50-55 milyon civarında vatandaşımız söz konusu. Bu da ciddi bir kaynak pazarı oluşturuyor. Türkiye için turizm milli bir sektör. Turizm ülkesi olarak kendi vatandaşımızın tatile çıkmasını arzu ediyoruz. Bunun için hem tesislerimiz hem de fiyat koşullarımız çok uygun. Vatandaşlarımızın yılda birkaç kere tatile çıkmasını yaz ve kış turizmine katkı sağlamasını istiyoruz. Sektörün sürdürülebilirliği açısından bu çok önemli." 


Etiketler

  • ülke
  • turist
  • yabancı turist
‹ Önceki Haber İş başvurularında avantaj sağlayacak eğitim programı başladı İş başvurularında avantaj sağlayacak eğitim programı başladı Sonraki Haber › Milyonları ilgilendiren düzenleme haftaya Meclis'te Milyonları ilgilendiren düzenleme haftaya Meclis'te
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
117.522 Değişim: 0,58% Hacim : 5.398 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 117.034 23.02.2018 Yüksek 117.854
Açılış: 117.440
3,7885 Değişim: 0,15%
Düşük 3,7807 23.02.2018 Yüksek 3,7943
Açılış: 3,7827
4,6584 Değişim: -0,17%
Düşük 4,6528 23.02.2018 Yüksek 4,6737
Açılış: 4,66635
161,79 Değişim: -0,08%
Düşük 161,51 23.02.2018 Yüksek 162,18
Açılış: 161,92
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.