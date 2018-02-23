Türkiye en çok turist çeken altıncı ülke

UNWTO verilerine göre, 2017 yılında Türkiye 39,9 milyon turistle dünyada en çok ziyaret edilen 6'ncı ülke oldu.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl dünya genelinde 1 milyar 322 milyon kişi, bir ülkeden başka bir ülkeyi ziyaret etti. Ziyaretçilerin yaklaşık yüzde 42'si, 10 ülkeyi tercih etti.

Geçen yıl en çok ziyaretçi çeken ülke 88,9 milyon kişi ile Fransa oldu. Bu ülkeyi, 82,2 milyonla İspanya, 72,9 milyonla ABD izledi. Çin'i 59,3 milyon, İtalya'yı ise 57,8 milyon turist ziyaret etti.

Türkiye ise 2017 yılında 39,9 milyon yabancı ziyaretçi ile dünyanın en çok yabancı turist çeken 6'ncı ülkesi oldu. Türkiye'yi, 39,3 milyon turistle Meksika, 38,7 milyon turistle İngiltere ve 37,6 milyon turistle Almanya takip etti. Tayland ise 34,7 milyon turistle dünyanın en çok turist çeken 10'uncu ülkesi oldu.

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"2018 SONUNDA 45 MİLYONU YAKALAYABİLİRİZ"

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, 2015 ve 2016 gibi zor geçen iki yılın ardından Türkiye turizminin 2017 yılında hızla toparlandığını ve ciddi bir ivme kazandığını söyledi.

Türkiye turizminde en iyi rakamların yaklaşık 41,4 milyon yabancı turistle 2014 yılında elde edildiğini anımsatan Yağcı, "Bu sene gayet iyi gittiğimizi söyleyebilirim ve 2014 yılı rakamlarını da geçebiliriz Türkiye olarak. Türkiye'de 2018 sonunda 45 milyon yabancı turist noktasına gelebiliriz." dedi.

İç turizmin de ciddi şekilde büyüdüğünü kaydeden Yağcı, şöyle konuştu:

"Türkiye sonuçta 80 milyon nüfusu olan bir ülke. Seyahat etme potansiyeline sahip yaklaşık 50-55 milyon civarında vatandaşımız söz konusu. Bu da ciddi bir kaynak pazarı oluşturuyor. Türkiye için turizm milli bir sektör. Turizm ülkesi olarak kendi vatandaşımızın tatile çıkmasını arzu ediyoruz. Bunun için hem tesislerimiz hem de fiyat koşullarımız çok uygun. Vatandaşlarımızın yılda birkaç kere tatile çıkmasını yaz ve kış turizmine katkı sağlamasını istiyoruz. Sektörün sürdürülebilirliği açısından bu çok önemli."

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