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Borsa liginde 2017`nin tek kazandıranı Beşiktaş

31.12.2017 - 15:50

Borsa İstanbul`da işlem gören spor şirketleri arasında 2017 yılını yüzde 2,25 artışla tamamlayan Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret yatırımcısına kazandıran tek spor şirketi oldu.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, Borsa İstanbul'da sadece  Beşiktaş'ın kazandırdığı 2017 yılında spor endeksi ise yüzde 8,08 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketleri arasında 2017 yılını  yüzde  artışla tamamlayan 2,25 Beşiktaş kazandıran tek spor şirketi oldu.

Analistler Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısına dikkati  çekerek, kulübün yeşil sahalardaki başarısının borsaya da yansıdığını ifade etti.

DİĞER SPOR ŞİRKETLERİ BORSADA KAYBETTİRDİ

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği, Galatasaray  Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ve Fenerbahçe Futbol AŞ 2017 yılında borsada  yatırımcısına kaybettirdi.

Söz konusu dönemde hisseleri yüzde 22,54 azalış kaydeden Trabzonspor  yatırımcısına en fazla kaybettiren spor şirketi oldu. Galatasaray'ın hisseleri  ise 2017'de yüzde 15,69 azaldı. Analistler, Galatasaray Kulübü ve bağlı  ortaklarının 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla borcunun 2 milyar 585 milyon lira  olduğuna dikkati çekti.

Fenerbahçe de 2017'de yatırımcısına yüzde 12,05  kaybettirdi.

ARALIK AYINDA BÜTÜN SPOR ŞİRKETLERİ KAZANDIRDI 

Aylık bazda ise Borsa İstanbul'da işlem gören bütün spor şirketleri  yatırımcılarına kazandırdı. Aralık ayında Trabzonspor yüzde 6,80 ile  yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu. Trabzonspor'u yüzde 4,89 ile  Galatasaray, yüzde 3,31 ile Fenerbahçe ve yüzde 1,74 ile Beşiktaş oldu.

Beşiktaş'ın yıl genelinde Borsa İstanbul'da değer kazanan tek spor  şirketi olmasına karşın aralık ayında en az kazanç sağlaması dikkati çekti.

PİYASA DEĞERİ EN YÜKSEK ŞİRKET FENERBAHÇE'NİN 

Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe  sahip. Fenerbahçe, 2017 yılını 994 milyon 699 bin 999 lira piyasa değeriyle  tamamladı. Fenerbahçe'yi 981 milyon 600 bin  ile Beşiktaş, 671 milyon 760 bin  lira ile Galatasaray ve 220 milyon lira ile Trabzonspor takip etti.


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