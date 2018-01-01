2018’de yıldız yine borsa mı olacak?

2018 yılının ilk üç ayında hangi yatırım aracının getirisi daha yüksek olabilir? Bu soru yatırım yapmayı düşünenler için merak konusu…

Şenay Zeren

Siyasi ve jeopolitik riskler, merkez bankalarının para politikaları, ülkeler arası yaşanan krizler derken; oldukça hareketli bir yılı piyasaların son işlem gününün tamamlanmasıyla geride bıraktık

Geçirdiğimiz yıla baktığımızda birçok yatırım aracı rekor üzerine rekor kırarken; Borsa İstanbul yüzde 47,6 oranındaki değer kazancıyla en çok getiri sağlayan yatırım aracı oldu. Euro/TL yüzde 22,5 kazanç oranı ile en çok getiri sağlayan ikinci yatırım aracı olurken; gram altın yüzde 21,06 getiri ile üçüncü oldu. Dolar/TL ise yıl genelinde yüzde 7,4 getiri sağladı.

Uzmanlar 2018 yılının ilk çeyreğinde en çok getiriyi sağlayabilecek yatırım aracını değerlendirdi:

HİSSE SENEDİ PİYASASI YİNE GÜÇLÜ

İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, ”Hisse senedi piyasaları 2017 yılını güçlü bir şekilde kapatıyor. 2018 yılında da pek çok temel sektörde faaliyet karlılıklarının ve büyümelerin devam edeceğini ve hisse senedi piyasasının yine güçlü olmasını bekliyorum” dedi.

Turşucu şöyle devam etti: “Özellikle güçlenen Avrupa ekonomileri sayesinde ihracat odaklı sektörler ve şirketlerde çok daha iyi bir yıl olacağını düşünüyorum. Diğer yandan 2018 yılının ilk çeyreğinde enflasyonda oluşması beklenen düşüşle birlikte düşen faizler ve oluşan pozitif algılar hisse senetleri piyasalarını desteklemeye ve yeni tarihi rekorlar kırmasını sağlayabilir. Borsa endeksinin 115 bin seviyesini yeniden test etmesini ve 120 bin seviyelerine ulaşmasını bekliyorum. Otomotiv, otomotiv yan sanayi, petrokimya, enerji, demir çelik, kaliteli çelik, teknoloji, savunma ve yazılım sektörlerinde de beklentilerim yüksek”

TURİZM SEKTÖRÜNE YOĞUNLAŞILMALI

TEB Yatırım stratejisti Işık Ökte, ‘’2018’de küresel büyümenin devamı ve gelişmiş ekonomilerde enflasyonun geri dönüşü ana temalarım olacak. Küresel büyümenin yüzde 3,7’ye yükseleceği ve dünya ticaret hacminin Lehman Brothers sonrası zirve yapacağı bir senede tahvil yatırımcısını kötü sürprizler beklediği inancındayım” şeklinde konuştu.

Bu beklentiyle, baz metallerin yatırım fonunun her portföyde olması gerektiğine inandığını söyleyen Ökte değerlendirmelerine şunları ekledi: “Turizm sektörü üzerine yoğunlaşması gereğine inancım var. Sadece 2 sene önce makro dinamik bazında en kötü fiyatlama turizmdeyken, Rusya ilişkilerinin düzelmesi, yeni teşvikler ve liradaki değer kaybıyla (bu senede İngiliz sterlininin Türk lirası karşısındaki kuvvetli seyriyle İngiliz turiste yönelik yeni kampanyalar) turizm benim için öne çıkmakta.’’

BANKA HİSSELERİ EN İYİ SEÇENEK OLABİLİR

Gedik Portföy, Portföy Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı, “2017 yılında Borsa İstanbul Sanayi Endeksi yüzde 44 değer kazanırken, Borsa İstanbul Banka endeksinde yükseliş yüzde 27 ile limitli kaldı. ABD’de devam eden Zarrab davasının gündemden düşmesini takiben ben banka hisselerinin aradaki farkı kapatabileceğini ve 2018 yılının ilk çeyreğinde en iyi getiri sağlayan finansal seçenek olabileceğini düşünüyorum” şeklinde değerlendirdi.