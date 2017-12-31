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Trafik sigortasında yeni dönem

31.12.2017 - 15:44

Zorunlu trafik sigortasında her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere, Aralık 2017 azami primlerine yüzde 5 eklenerek uygulanacak.

Hazine Müsteşarlığının "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, karayolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası tarifelerinde her bir araç grubu ve basamak bazında hesaplanan azami primler, yarından geçerli olmak üzere, bu ayın (aralık) azami primlerine yüzde 5 eklenerek hesaplanacak.


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