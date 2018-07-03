BDDK'dan Takasbank'a çek takası izni

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, çek takası işlemleri için Takasbank'a izin verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), çek takası işlemlerinin gerçekleştirilmesi için İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'ye (Takasbank) izin verdi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan BDDK kararına göre, Takasbank, bankacılık sektörünün çek takası, mutabakat ve teminat yönetimi işlemlerini yürütebilecek.

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