Trump'tan Dünya Ticaret Örgütü konusunda örtülü tehdit

Trump, Dünya Ticaret Örgütü'ne (WTO) örtülü bir tehdit göndererek eğer ABD'ye iyi davranılmazsa "biz de bir şeyler yaparız" dedi. Bu açıklamadan birkaç saat önce Avrupa Birliği ABD'nin otomotiv ürünlerine getireceği gümrük vergilerinin kendi motorlu araç üretimine zarar vereceğini ve AB'nin de misillemeye gideceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump dün Beyaz Saray'da Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüşmesi sırasında gazetecilere, "WTO ABD'ye çok, çok kötü davrandı. Umarım bu adeti değiştirirler" dedi. Bu açıklamadan bir süre önce haber sitesi Axios, Trump yönetiminin hazırladığı bir yasa taslağında, kendisine gümrük vergilerini istediği gibi yükseltme ve belirli ülkelere de özel tarifeler uygulama yetkisi verileceğini duyurdu.

Bu iki uygulama WTO kurallarının temelden ihlali anlamına geliyor.

Trump, "ABD, WTO karşısında çok dezavantajlı durumda. Şu anda bir şey yapmayı düşünmüyoruz ama eğer bize iyi davranmazlarsa biz de bir şeyler yapacağız" dedi ancak ayrıntıya girmedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders daha sonra bir açıklama yaparak, Trump'ın II. Dünya Savaşı sonrası kurulan ticaret sisteminin temeli olan WTO'dan çıkmaya değil, küresel ticaretin sorunlarının giderilmesine önem verdiğini söyledi.

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Sanders şöyle konuştu:

"Şu anda (Trump) sistemin düzeltildiğini görmek istiyor ve buna odaklanmış durumda. Kaygıları olduğunu, (WTO'da) bazı yönlerin adil olmadığına inandığını açıkça söyledi. Çin ve diğer bazı ülkeler WTO'yu kendi çıkarları için kullandılar. Biz sistemi düzeltmeye önem veriyoruz."

AB İLE TİCARET GÖRÜŞMELERİ

Trump, AB yetkilileriyle de görüşüp "ticaret" konusunda bir çözüm bulmaya çalışacağını söyledi. Avrupa'dan ithal ettiği çelik ve alüminyum ürünlerine gümrük vergisi getiren ABD, otomobiller ve otomobil parçalarına da güvenlik gerekçesiyle yeni gümrük vergileri uygulanmasına yol açacak bir çalışma yapıyor.

AB Cuma günü yaptığı açıklamalarla ABD ticaret bakanlığını, otomobiller ve otomobil parçalarına gümrük uygulamanın haklı bir gerekçesi olmadığı, bunun ABD'nin kendi otomotiv sektörüne zarar vereceği ve 294 milyar dolarlık Amerikan ürünü ithal eden ticaret ortaklarının karşı önlemler uygulamasına yol açacağı konusunda uyarmıştı. AB'nin ticaretini yürüten Avrupa Komisyonu da dün yaptığı bir açıklamada, ABD'li muhataplarını Avrupa Birliği ülkelerinde monte edilen otomobillere yüzde 20 gümrük vergisi getirme planlarından vazgeçirmeye çalıştıklarını bildirdi.