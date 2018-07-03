Avustralya Merkez Bankası faize dokunmadı

Avustralya Merkez Bankası, beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu.

Avustralya Merkez Bankası (RBA), beklendiği gibi faiz oranını yüzde 1.5'te sabit tuttu ve politika yapıcıları bir süre için istikrarlı bir görünüm sinyali verdi. RBA açıklaması, bugün yapılan aylık politika toplantısından sonra geldi. Reuters'ın 34 analist arasında yaptığı ankette, biri hariç bütün analistler bu hafta istikrarlı bir sonuç beklediklerini belirtmişlerdi.

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Reuters'in haberine göre: RBA açıklamasında düşük faiz oranlarının ekonomiyi desteklediği belirtildi. RBA ülkenin ortalama gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) büyümesinin 2018 ve 2019'da yüzde 3'ün "biraz üzerine" çıkmasını bekliyor.

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