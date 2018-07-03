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Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Temmuz dolar fiyatları )

03.07.2018 - 09:18 | Son Güncelleme :
Dolar kuru enflasyona ne tepki verdi?

Dolar kuru yeni güne 4.61 TL'den başlarken; beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası 4.62 TL seviyesinden, 4.68 TL'nin üzerine yükseldi. Dolar kuru şu dakikalarda 4.66 TL'de hareket ederken, Euro kuru 5.44 TL'de bulunuyor. Küresel ticaret savaşları piyasalar tarafından takip edilmeye devam ediyor.

Güne 4.61 TL'den başlayan dolar kuru, beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi sonrası yükselişe geçti. Kritik veri öncesi 4.6230 TL'de bulunan kur, veri sonrası 4.6884 TL'ye kadar yükseldi. Dolar kuru saat 10.39 itibarıyla 4.6624 TL'de hareket ederken; 5.4584 TL'ye kadar yükselen Euro kuru ise aynı dakikalarda 5.4372 seviyesindeydi.

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Küresel ticaret savaşları piyasalar üzerinde baskı yaratmaya devam ederken; analistler Hazine'nin cuma günü açıkladığı borçlanma takviminin temmuz ayında oldukça yüksek borçlanmaya işaret etmesinin TL'de olumsuz performansa neden olduğunu, tahvil faizleri üzerinde de baskı unsuru olduğunu belirtiyor.

Yurtdışında ise yatırımcıların ABD-Çin arasındaki ticaret geriliminin nadir görülen eşzamanlı küresel büyüme dönemine zarar verebileceğinden endişelenmeleriyle, Çin piyasalarındaki karışıklık Asya borsalarını dokuz ayın dip seviyesine çekti.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Haziran ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre; TÜFE aylık bazda yüzde 2.61 olurken; yıllık bazda ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Ekonomistlerin beklentisi enflasyonun aylık bazda yüzde 1.4, yıllık bazda ise yüzde 12.5'e yükselmesi yönündeydi.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil-bono piyasasında da dalgalanma söz konusu. Geçen hafta seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ardından TL'deki toparlanmaya paralel yönünü aşağı çeviren 10 yıllık tahvil faizi Hazine'nin borçlanma programının yüksek borçlanmaya işaret etmesi ardından Cuma günü itibariyle yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanış ve valörde ortalama yüzde 16.89 seviyesindeydi.

İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 19.21, valörde ortalama yüzde 19.28 seviyesindeydi 


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