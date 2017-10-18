Türkler, Yunanistan'da gayrimenkul piyasasını canlandırdı

Yunanistan'da uygulanan "Altın Vize" gayrimenkul sektörünü canlandırdı. Yunanistan'da, son 4 yılda oturum izni alan Türklerin sayısı 161'e ulaştı.

Yunanistan'da başlayan "Altın Vize" uygulaması gayrimenkul sektörünü canlandırdı. Altın Vize ile emlak fiyatları ve 250 bin avronun üzerindeki yatırıma karşılık 5 yıllık oturma izni imkanı sağlanıyor.

Anadolu Ajansı'nda (AA) yer alan habere göre; Yunanistan'da, son 4 yılda oturum izni alan Türklerin sayısı 161'e çıktı. Uzmanlar gelen ilginin avantajlı piyasa koşulları sebebiyle yatırım isteğinden kaynaklandığını söylüyor.

Yunanistan Yatırım Ajansı tarafından açıklanan verilere göre, son 4 yıl içerisinde toplam 2 bin 14 kişi, "Altın Vize" uygulamasından faydalanarak 5 yıllık oturum izni aldı. Sıralama şırasıyla şu şekilde; 850 kişiyle Çin, 388 kişiyle Rusya, 161 kişi ile Türkiye. Türkiye'yi ise Mısır ve Lübnan izledi.

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BİR KİŞİ BİLE BURAYA GELİP YERLEŞMEDİ

Atina'da emlak danışmanlığı yapan Kostis Arslanoğlu, AA muhabirine açıklama yaptı.Arslanoğlu, Türk yatırımcıların yaklaşık iki senedir Yunanistan'da emlak sektörüne ilgisinin artmaya başladığını ifade etti.

Türklerin Yunanistan'da yaşamak için emlak almadığının altını çizen Arslanoğlu, "Bizim işlem yaptığımız bir kişi bile buraya gelip yerleşmedi. Çoğu kiralıyor. Geliri oluyor. Aynı şekilde vize konusunda yaşadıkları sıkıntılar varsa, vize konusunu halletmiş oluyorlar. Beş senelik bir oturum izinleri oluyor." dedi.

KİMSENİN KAÇTIĞI YOK

Türklerin Yunanistan'daki artan ilgisinin "yatırım" olduğunu ve "kaçma" olmadığını söyleyen Arslanoğlu, "Çünkü fiyat çok uygun. Prim yapması çok muhtemel ve kira geliri de çok güzel. Kimsenin kaçtığı yok." dedi.

Arslanoğlu, Atina'da gayrimenkul piyasasının avantajlı bir durumda olduğunu söyledi. Arslanoğlu, "Yunanistan 2008'den itibaren iktisadi, finansal bir kriz yaşıyor. Atina, başkent olarak krizden en çok etkinen yer. 2008'de 100 bin avroluk olan bir mülk bugün 50 bin avroda. Atina'da fiyatlar uygun." ifadelerine bulundu.

EMLAK PİYASASI GELECEK VADEDİYOR

Atina'da emlak danışmanlığı yapan Pia Vafiadou, emlak piyasaısnın gelecek vaddettiğini ifade etti. Vafiadou, kriz sonrasında fiyatların düşmesiyle Yunanistan'da gayrimenkul yatırımına Çin, Rusya ve Arap ülkelerinden ilginin artmaya başladığını belirtti.

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