Gayrimenkul sektörü yıl sonuna kadar rekor bekliyor

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, konut sektöründeki yenilikler ve satış rakamları hakkında değerlendirmede bulundu.

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Feyzullah Yetgin, konut sektöründeki yenilikler ve satış rakamları hakkında değerlendirmede bulundu. İşte, Feyzullah Yetgin'in sektör değerlendirmesi...

Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü olarak gerçekleştireceğimiz çalışmaları ‘Sektör İhtiyaçlarına Duyarlı, Çözüm Odaklı’ ve ‘Sosyal Sorumluluk Odaklı’ sürdürmeyi amaçlıyoruz. Sektördeki birçok önemli değişikliğe imza atan GYODER olarak, daha kurumsal bir gayrimenkul sektörü hedefliyoruz. Kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliğini daha da geliştireceğiz. Ortak amacımız; gayrimenkul sektörünün büyümesine, güçlenmesine ve ülkemizin daha güçlü bir ekonomiye sahip olmasına katkı sağlamaktır.

Türkiye gayrimenkul sektörü, büyüyen Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam edecektir. Kentsel dönüşüm, nüfus artışı, göçler ve yenilemelerden dolayı müthiş bir konut ihtiyacı var. Tüm bu gelişmeler de sektörümüzü canlı tutuyor. Demografik ve ekonomik gelişmeler göz önüne alınıp dünya ile kıyaslandığında sektörün daha çok potansiyel içerdiği görülüyor. Gerek ülkemiz gerekse sektörle ilgili istikrar ve dinamik yapı devam ettikçe, sektörde eğilim büyüme yolunda olacaktır. Türkiye konut sektöründe ise orta ve orta alt gruba ait konut ihtiyacı yoğun olarak sürüyor. Orta üst ve lüks segmente ise talebin orta alt segmente göre biraz yavaşlamakta olduğu söylenebilir. Ancak yatırım amacıyla hareket eden gerçek ve tüzel kişilerin (yerli-yabancı) markalı, belli standartların üstündeki lüks konut talebi de bu segmenti canlı tutuyor. Ticari konut pazarı ise ekonomideki gelişmeler ve ticari hayat ile daha fazla etkileşim içinde olup, gerek demografik etkenler gerekse sağlanan büyüme hızı neticesinde canlı kalabilmektedir.

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Gayrimenkul sektöründe bugünü sağlıklı değerlendirmek için geçtiğimiz yılların sonuçlarına baktığımızda, 2014 ve 2015’te sektörün yükseldiğini, hatta hain darbe girişimine rağmen 2016’yı 2015’ten daha yukarıda kapattığımızı görüyoruz. 2017 yılının ilk 8 ayını değerlendirdiğimizde ise sektörün durumunu olumlu buluyorum. Sektörde her ne kadar lokasyon ve proje bazında birtakım sıkıntılar olduğu dile getirilse de, genel anlamda satışların yükseldiğini görüyoruz.

Teşvikler sektörü hareketlendirdi. Tapu harcı indirimleri vatandaşa direkt dokunan maliyetler olduğu için satışlarda bir hareketlilik yarattı. Hatta bu yıl tatil sezonu olarak görülen Ağustos ayı bile önceki yıllara göre son derece pozitif geçti. Sektörün hedefi geçen senenin rekorunu kırmak. Yıl sonu itibarıyla 1 milyon 400-450 bin konut satış rakamını göreceğimize inanıyorum. Sektörün çatı örgütü olarak içinde bulunduğumuz süreçte Türkiye’nin yeniden yapılanması için önemli bir hamle olduğuna inandığımız kentsel dönüşüm süreci ile ilgili de son derece iyimseriz. Kontrolsüz şehirleşme ile bugünlere gelinen noktada, kentsel dönüşüm süreci şehirlerimizi geliştirmek, değiştirmek ve dönüştürmek adına bir fırsattır. Bu fırsatı en ideal şekilde değerlendirmek için yapılaşma tercihlerinde tarihi ve çevresel dokunun gözetilerek konunun bir bütün olarak ele alınması ve bu hususun yapısal düzenlemelerle desteklenmesi gerektiği düşüncesindeyiz. Bugün hepimizin, kentsel dönüşümün önemini kamuoyuna anlatmamız gerekiyor. Gayrimenkul sektörünün her alanında olduğu gibi kentsel dönüşümde de sorumluluğumuzun farkındayız. Kentsel dönüşümde ihtiyaç duyulan geleceğe dönük bir vizyon oluşturulması ve reel sektör tarafındaki gerekli çalışmaların yürütülmesi için “Kentsel Dönüşüm ve Şehir Planlama Komitesi”ni kurduk.

GYODER olarak, 6 Haziran 2017’de, İNDER ve KONUTDER Başkanları ile birlikte, İmar Yönetmeliği konusunu bizzat aktarmak için Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi makamında ziyaret ettik. Sektörde kısa, orta ve uzun vadede yaşanabilecek sorunları gündeme getirdiğimiz bu ziyarette, Planlı Alanlar İmar Tip Yönetmeliği’nde mutlaka kalıcı bir çözüme ihtiyaç duyulduğunu aktardık. Bugüne baktığımızda, yeni Yönetmelik ile sektöre yönelik iyileştirmeler yapıldığını görüyoruz. Bu süreçte 30 Eylül itibarıyla kamu tarafından verilen bazı teşviklerin de süresi doldu. Sektör olarak, verilen destekler için müteşekkiriz ancak kamudan beklentilerimiz bazı noktalarda devam ediyor. Örneğin KDV konusunda bazı uygulamaların tek KDV oranı üzerinden ortak hale getirilmesi gibi bir beklentimiz var.

Gayrimenkul sektöründe sağlıklı büyüme için, ürün çeşitliliğini, özkaynağı güçlü ortaklıklar kurulması gerektiğini her platformda dile getirmeye devam ediyoruz. Gayrimenkul sektörünün çatı örgütü olarak, ülkemizin ve sektörümüzün sahip olduğu büyük potansiyeli en doğru şekilde değerlendirmek ve küresel rekabet koşullarında güçlü bir pozisyona sahip olacak stratejiler geliştirilmesine öncülük etmek, en önemli ve öncelikli hedefimiz olacaktır. Bu yaklaşımla, kamu kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliğini daha da geliştireceğiz. Bu kadar dinamik bir sektörün temsilcisi olarak GYODER Yönetim Kurulu’nun bugün ve önümüzdeki süreçte üzerinde duracağı önemli konular arasında; sektörün şeffaflaşması, kurumsallaşması, etik kodların belirlenmesi, gayrimenkul finansmanında çeşitlilik ve Anadolu’ya açılma faaliyetleri de yer alıyor. GYODER olarak, Gelişen Kentler Zirvesi’ni, “Türkiye sadece büyük şehirlerden ibaret değil. Topyekûn bir büyüme ve gelişime ihtiyaç var” sözünü ilke edinerek hayata geçirdik. Ve bu amaç doğrultusunda Gelişen Kentler Zirvesi’ni Bursa, Konya, Gaziantep, İzmir, Samsun, Kayseri ve Balıkesir’den sonra Erzurum’da düzenlemenin mutluluğunu ve gururunu yaşadık.

Sektörümüz açısından ‘Gelişen Kentler’ kavramı büyük önem taşıyor. Biz de İstanbul, Ankara gibi metropoller dışında, gelişmekte olan şehirlerimizin de ülkemizin gelişimi ve değişimi açısından çok önemli olduğuna inanıyoruz. Aynı zamanda bu kentlerimizin yatırım anlamında büyük fırsatlar sunduğunu düşünüyoruz. Bu bağlamda Anadolu’daki kentlerimize dikkat çekmek, bu şehirlerimizin yatırım fırsatlarını sektör temsilcileri ile buluşturmak; onların sesini ulusal ve uluslararası alanlarda duyurmak ve büyüme potansiyeli barındıran bu kentlerimize yatırım yapılmasına ön ayak olmak istiyoruz.

‘Gelişen Kentler Zirvesi’nin devamı niteliğindeki ‘Anadolu Roadshow’ etkinliği ile de önemli çalışmalar yapacağız. Özellikle son dönemde cazibe merkezi olarak ilgi gören Türkiye’nin çeşitli bölge ve illerine yönelik gerçekleştireceğimiz ‘Anadolu Roadshow’ çalışmasıyla; yerel yönetim ve önemli yatırımcılarla bir araya gelerek, fikir ve bilgi alışverişlerinde bulunacağız. Tüm Anadolu şehirlerindeki sektör oyuncularını da üyelerimiz arasında görmek istiyoruz. Sektörün gelişimi için faaliyetlerini aralıksız sürdüren GYODER’in; siz değerli üyelerimizin katkılarıyla, önümüzdeki dönemde sektöre değer katan çalışmalara imza atacağına yürekten inanıyorum.

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