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Eti’nin babası vefat etti

18.10.2017 - 17:25

Eti Şirketleri Onursal Başkanı Firuz Kanatlı (85) Eskişehir’de tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Hüriyet'ten Eyüp Serbest'in haberine göre ;Firuz Kanatlı bir süredir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altındaydı. Firuz Kanatlı’nın, fabrika çalışanları tarafından Eti Anne olarak tanınan eşi Gülay Kanatlı da 2 yıl önce tatil için gittiği Yunanistan’ın Simi Adası’nda kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti.

FİRUZ KANATLI KİMDİR?

Firuz Kanatlı, 1932 tarihinde Eskişehir‘de doğdu. Kanatlı'nın ailesi Gümülcine‘den 1924 yılında Türkiye’ye göç ederek önce Adapazarı‘na sonra Eskişehir‘e göç etti. Galatasaray Lisesi'ni bitiren Kanatlı İsviçre Cenevre Üniversitesi’nde işletme eğitimi aldı.

İsviçre’den dönüşünde babasına ait olan Gümülcineli Un Fabrikası’nda çalışmaya başladı. Fabrikanın ismi sonradan Kanatlı Un Fabrikası oldu. Kanatlı askerde kantin sorumlusuyken aklına bisküvi yapma fikri girdi. Askerlik dönüşü de bunu gerçekleştirdi. Bu arada askerliğinin son günlerinde evlendi. Firuz Kanatlı, Eti markasını seçerek 1962 yılında Eskişehir’de üretime başladı. 22 çalışanı ile 1963'te üretime geçen Eti 1972’de ‘Eti Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ ticari unvanını aldı.


Etiketler

  • Firuz Kanatlı
  • Eti
  • fabrika
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