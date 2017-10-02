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Konut sektörü bu yıl yüzde 5 büyüyecek

02.10.2017 - 14:26

Türkiye gayrimenkul sektörünün ikinci çeyreğini değerlendiren ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, konut talebinin artarak devam ettiğini söyledi. Özellikle orta ve orta alt gruba ait konut ihtiyacına dikkat çeken Atalay, “Sektörde bu yıl yüzde 5 büyüme öngörüyoruz” dedi.

Türkiye’de gayrimenkul sektörünün düzenli bir büyüme ivmesi yakaladığını belirten ERA Gayrimenkul Türkiye Genel Müdürü Özhan Atalay, “Yeni konutların satış oranı ikinci el konutlara göre yüksek. Ancak sevindirici olan artık talep artsa da konut fiyatlarının aynı paralelde artmadığını görüyoruz. Sektörde bu yıl yüzde 5 büyüme öngörüyoruz” dedi.

2015’in ilk çeyreğinden bu yana konut talebinde küçük dalgalanmaların olduğunu kaydeden Özhan Atalay, buna rağmen sektörün sürekli bir artış trendini sürdürdüğünü vurguladı. Atalay, “Özellikle büyük şehirlerdeki nüfus artış oranının hız kesmeden devam etmesi sebebi ile konut talebinin düşmediğini görüyoruz. 2015 yılı ilk çeyrekten başlayarak 2017 ikinci çeyreğe kadar geçen süre içinde konut satış adetlerinde ciddi bir artış göze çarpıyor. Bu da sektörün geleceği açısından hayli umut verici bir gelişme” diye konuştu.

Sektörün genel konjonktürünün konut talebi ve satışının devam edeceği yönünde ipuçları verdiğini aktaran Atalay,  ipotekli konutlarda yükseliş bulunmadığını ancak o bölümde de artış trendinin artarak devam edeceğini öngördüklerini söyledi.

Yeni konutlar ile ikinci el konutların satışları hakkında da bilgi paylaşan Atalay, yeni konutların satış oranının ikinci el konutlara göre daha yüksek seyredeceği tahmininde bulundu.

TALEP ARTIŞI FİYATLARI ETKİLEMİYOR

Talepte yaşanan artışın fiyatlara yansımamasının da sevindirici olduğunu kaydeden Atalay, talebin devam etmesinin artık fiyatlarda artışa neden olmadığını, hatta artış trendinin tersine döndüğünü belirterek, yaşanan yükselişlerin döviz kurları ile orantılı olduğunu belirtti. Döviz kuru ile fiyatlanmış olan projeli konutlardaki fiyatların kurların artmasından doğrudan etkilendiğini ancak konut üreticilerinin fiyatlarda değişikliğe gitmediğini belirten Atalay, “GYODER raporunun da açıkça ortaya konduğu üzere markalı konut projeleri kapsamında ikinci çeyrekte gerçekleştirilen satışların yüzde 5,61'lik kısmı yabancı yatırımcılara yapılırken, Türkiye geneli yabancıya konut satışları da ilk çeyreğe göre yaklaşık yüzde 25'lik artış ile 5 bin 325 adet seviyesinde gerçekleşti” dedi.

Türkiye’nin lokomotif sektörü olan gayrimenkul sektörünün her zaman olduğu gibi yine bu yıl da genel ekonomik büyümeden daha yüksek bir performans sergilemesini beklediğini sözlerine ekleyen Atalay, “Sektörde bu yıl da ortalama %5 büyüme öngörüyoruz” dedi.


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