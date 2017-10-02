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Denizli’nin güçlü markası Cottonbox’tan Rusya atağı

02.10.2017 - 13:56 | Son Güncelleme : 02.10.2017 - 15:24

Özgün desenleri, renk çeşitliliği ve geniş ürün yelpazesiyle ev tekstilinde moda yaratan Cottonbox, yüzde yüz pamuk ipliği kalitesindeki tasarımlarıyla global pazarda ihracat atağına devam ediyor. 40 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet veren marka, 23 ülkede olan satış noktası ağını Rusya Krasnador’da açtığı yeni mağazası ile genişletiyor.

Yaşamın her alanında olduğu gibi dekorasyonda da modayı takip eden ve önemseyen, yenilikçi marka Cottonbox, 2017 hedefleri doğrultusunda yeni satış noktaları ve mağazalarla ilerliyor. Yurtiçinde 450 mağaza ve 23 ülkede, ülke distribütörleri vasıtası ile 150’nin üzerinde satış noktasıyla sektörün iddialı isimleri arasında bulunan Cottonbox, kendi markası ile uluslararası arenada yerini güçlendiriyor. 2016 yılında 12.000.000 USD ciroya ulaşan ve global vizyon çerçevesinde hareket eden Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut; “Uluslararası arenada yabancı markaların tedarikçisi değil, kendi markamızla yer almamız gerektiğinin farkındayız.

Bu amaçla çıktığımız 2017 yolculuğumuzun ilk yarısında 2016 cirolarını yakalamış durumdayız. Mevcut pazarlarımızda gösterdiğimiz büyüme ile birlikte, Orta Asya ülkeleri, Balkan ülkeleri gibi pazarları da ihracat ağımıza eklemeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda Rusya bizim için önemli pazarlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. İki ülke arasındaki ticaretin yukarı yönlü ivme kazandığı 2017 yılında biz de Cottonbox olarak daha önce yaptığımız çalışmaların getirdiği alt yapı doğrultusunda Krasnador’da yeni mağazamız ile hizmet vermeye başlıyoruz“ dedi. 

COTTONBOX GLOBAL PAZARDA İHRACAT ATAĞINA DEVAM EDİYOR...

Kalıcı müşteri ilişkileri ve prestijli bir  Türk markası oluşturmak hedefiyle çalıştıklarını belirten Cottonbox Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Turgut, Cottonbox markasının dünyada faaliyet gösterdiği pazarlardan söz etti. Turgut; “Cottonbox olarak Azerbaycan, İran, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Umman, Orta Avrupa, Polonya, Almanya, Hollanda, Romanya ve Türkmenistan’da pazarımız her geçen gün genişliyor. Kuzey Afrika’daki yatırımcı ilişkilerimiz ile Fas, Cezayir, Tunus ve Libya da tanınan ve bilinen bir marka haline geliyoruz. Yakın zamanda Tahran’da yeni bir mağazamız açılacak.  İskandinav ülkeleri bundan sonrası için hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Estonya pazarı ile giriş yaptığımız bu coğrafyada yakın zamanda Danimarka, Finlandiya ve İsveç’te markamızı raflarda göreceğiz. Kuzey Irak ile ticaretimiz de bu sene hız kazandı” diyerek markanın global pazardaki ihracat ataklarının üzerinde durdu. 

KUSURSUZ DOKUNUŞTA 40 YILI AŞKIN TECRÜBE...

Tasarımdan üretime kadar tüm aşamalarda ‘sağlık ve kalite’ stratejisi üzerinde ilerleyen Cottonbox, saf yumuşaklığı ve kusursuz dokunuşu kullanıcısına hissettirmek için ürün gruplarında sadece pamuk ipliği kullanıyor. Cottonbox, özel baskı tekniği sayesinde insan sağlığına zararlı olabilecek hiçbir maddeyi içermiyor. Temel ilkesi; ürünlerinin şıklığından ve kalitesinden ödün vermeden modern tasarımlarla hayata geçirmek olan marka 40 yılı aşkın tecrübesiyle hizmet vermeye ve yatırımcısıyla beraber büyümeye devam ediyor. 


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