Fitch Türkiye'yi övdü, Moody's dövdü

Fitch Türkiye'nin büyüme beklentisini yukarı yönlü revize ederken; Moody's, OVP'deki yüzde 5.5 olan büyüme hedefini "iyimser" olarak nitelendirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch "Küresel Ekonomik Görünüm - Eylül 2017" raporunu yayımladı. Fitch, küresel ekonominin 2010 yılından bu yana en hızlı büyüme yolunda olduğunu belirtti. Kurumun bu yıl için küresel büyüme beklentisi yüzde 3.1, gelecek yıl için ise yüzde 3.2 olarak açıklandı.

Türkiye beklentilerine de yer verilen raporda mali teşviklerin ve Kredi Garanti Fonu'nun büyüme performansını desteklediği belirtilerek "Yüksek frekanslı göstergeler güçlü ivmelenmenin 3. çeyrekte de devam ettiğine işaret ediyor. Bu nedenle 2017 büyüme beklentimizi Haziran'daki yüzde 4.7'den yüzde 5.5'e revize ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin gelecek yıl ve 2019 yılında da yüzde 4.1 büyümesinin beklendiği belirtildi. Kurum Türkiye'de enflasyonun bu yıl yüzde 9.5, gelecek yıl yüzde 8 olmasını bekliyor. Politika faizinin ise 2017-2019 döneminde yüzde 8 olması bekleniyor.

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Türkiye'ye dair "Çift haneli enflasyon nedeniyle Merkez Bankası 2017 boyunca gevşek politikadan kaçınmalı. Gelecek sene enflasyonda beklenen ılımlı düşüş bir nebze gevşeme için alan açabilir. Lira ise küresel finans piyasası koşullarındaki değişimlere kırılgan kalmaya devam ediyor" ifadelerine de yer verildi.

TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU BASKI ALTINDA!

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, bütçe gelirlerinin Orta Vadeli Program'da (OVP) öngörülenin altında kalmasının beklendiğini ve bu durumun kamu borçlanmasını artırarak kredi notu üzerinde baskı yaratacağını belirtti.

Moody's tarafından bugün yayımlanan araştırma notunda OVP'deki yüzde 5.5 olan büyüme hedefi "iyimser" olarak nitelendirilerek, "(Bu nedenle) gelirlerin geride kalması sonucu dönem boyunca devletin bürt yıllık borçlanma gereksiniminin belirgin olarak artacağını düşünüyoruz" görüşüne yer verildi. Not şöyle devam etti:

"Sonuç olarak OVP'de çerçevesi çizilen harcamalar genel devlet borcunu artırarak Türkiye'nin kredi notunun temel desteklerinden olan mali güç üzerinde baskı yaratacak. Kredi notu açısından olumsuz" denildi.

Sürdürülebilir büyüme ve mali disiplinin esas alındığı 2018-2020 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da belirlenen hedeflere ulaşmak için gelir artırıcı tedbirlere yönelerek finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20'den yüzde 22'ye yükseltilmesi başta olmak üzere bir çok alanda vergi artışına gidildi.

Türkiye ekonomisinin makro anlamda en güçlü olduğu alanların başında gelen bütçe dengesi geçen yıl yaşanan darbe girişiminin etkilerini azaltmak için alınan önlemlerle bozulmaya başladı. GSYH'ya oran olarak bütçe açığı yüzde 1'den yüzde ikiye çıkaran bu adımlar sonrası daha fazla bozulmanın önüne geçmek adına ise hükümet geçen hafta OVP ile birlikte 30 milyar TL'ye yaklaşan vergi artışlarına gitti.

Mali disiplini korumak adına yapılan vergi artışlarının jeopolitik riskler nedeniyle oluşabilecek giderleri karşılamak adına da alındığına dikkat çekilirken, milli gelire oranla yüzde 0.8-0.9 düzeyindeki tedbirlerden elde edilen 8 milyar TL ise Savunma Sanayi Fonu'na ilave kaynak olarak aktarılacak.

OVP'ye göre 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarında büyüme yüzde 5.5 olarak öngörülürken enflasyon 2017 sonunda yüzde 9.5, 2018'de yüzde 7, 2019'da yüzde 6, 2020'de yüzde 5 olarak öngörüldü.

OVP'de bütçe açığının milli gelire oranının geçen yılki yüzde 1 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye yükseleceği 2018 ve 2019'da yüzde 1.9 seviyesinde gerçekleştikten sonra 2020'de ise yüzde 1.6'ya gerileyeceği öngörüldü.