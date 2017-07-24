‹ Önceki Haber "Doların durumu hiç de iç açıcı değil" "Doların durumu hiç de iç açıcı değil" Sonraki Haber › Turkcell ve ASELSAN'dan dev hamle! Turkcell ve ASELSAN'dan dev hamle!

Konut satışları sert geriledi

24.07.2017 - 10:43 | Son Güncelleme : 24.07.2017 - 16:20

Türkiye genelinde konut satışları Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 azalarak 97,579 adet oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da aynı dönemde yaklaşık yüzde 3.2 azalarak 35,210 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 azalarak 45,433 olurken, ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.2 azalış göstererek 52,146 oldu.

##$$KONUTKREDIWIDGET##$$

Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 artarak 1,926 adet oldu.

En çok konut satışı 612 adet ile Suudi Arabistan vatandaşlarına yapılırken, bu ülkeyi 239 konut ile Irak, 136 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 87 konut ile İngiltere izledi. 
 


Etiketler

‹ Önceki Haber "Doların durumu hiç de iç açıcı değil" "Doların durumu hiç de iç açıcı değil" Sonraki Haber › Turkcell ve ASELSAN'dan dev hamle! Turkcell ve ASELSAN'dan dev hamle!
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
107.424 Değişim: 0,67% Hacim : 1.641 Mio.TL Son veri saati : 11:45
Düşük 106.957 25.07.2017 Yüksek 107.464
Açılış: 107.078
3,5584 Değişim: 0,04%
Düşük 3,5508 25.07.2017 Yüksek 3,5642
Açılış: 3,55695
4,1479 Değişim: 0,10%
Düşük 4,1378 25.07.2017 Yüksek 4,1570
Açılış: 4,14385
143,29 Değişim: -0,18%
Düşük 143,25 25.07.2017 Yüksek 143,81
Açılış: 143,54
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.