Konut satışları sert geriledi

Türkiye genelinde konut satışları Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8.1 azalarak 97,579 adet oldu.

TÜİK'in açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, "ipotekli satış" olarak nitelendirilen konut kredili satışlar da aynı dönemde yaklaşık yüzde 3.2 azalarak 35,210 adet olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.9 azalarak 45,433 olurken, ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.2 azalış göstererek 52,146 oldu.

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Yabancılara yapılan konut satışları ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24.8 artarak 1,926 adet oldu.

En çok konut satışı 612 adet ile Suudi Arabistan vatandaşlarına yapılırken, bu ülkeyi 239 konut ile Irak, 136 konut ile Kuveyt, 115 konut ile Rusya Federasyonu ve 87 konut ile İngiltere izledi.



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