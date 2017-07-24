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Turkcell ve ASELSAN'dan dev hamle!

24.07.2017 - 12:28

Turkcell, ASELSAN`ın geliştirdiği 4.5G antenini şebekesinde test ediyor.

Türkiye`nin ilk yerli baz istasyonu için geri sayım başladı. Geliştirme sürecinin en başından bu yana projede yer  alan Turkcell, ASELSAN'ın geliştirdiği yerli anteni çalışan şebekesi üzerinde  test etmeye başladı. Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin teknolojide tüketen değil üreten  bir ülke olması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Turkcell, teknolojide yerli  üretimin desteklenmesi yolunda yeni bir adım daha attı. 

Turkcell, bu kapsamda Türkiye'nin "ilk" yerli 4.5G baz istasyonu  antenini çalışan şebekesinde test eden "ilk" operatör oldu. "İlk" olarak  Turkcell'in girişimleri ile gündeme gelen, çalışmalarına başlanan yerli antenler  Turkcell'in İstanbul ve Ankara'daki canlı şebekeleri üzerinde test ediliyor.

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Hazırlık aşaması yaklaşık bir yıl süren ve Turkcell mühendislerinin de  geliştirilme safhalarında görev aldığı yerli anten projesiyle teknolojideki dışa  bağımlılığın azaltılarak bu alandaki yerliliğin artırılması hedefleniyor.

Yerli antenlerin seri üretimine geçilmesiyle birlikte önemli miktarda  maddi kaynağın da yurt içinde kalması sağlanacak. ASELSAN'ın geliştirdiği yerli  anten, yerli baz istasyonunun da en önemli parçalarından biri olacak. 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın önderlik ettiği  projeyle daha önce bin 799 köyü mobil iletişim altyapısıyla buluşturan Turkcell,  aynı köylere götüreceği 4.5G hizmeti için kuracağı altyapıda da yerli ürün  kullanacak.

"TURKCELL ŞEBEKESİNİ MİLLİ HALE GETİRİYORUZ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Şebeke Teknolojilerinden  Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin, şunları kaydetti: "Milli teknolojilerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesi konusunda  üzerimize düşeni en iyi şekilde yapmak için çalışıyoruz. Bu anlamda yerli  teknoloji üretimine en fazla yatırım yapan şirketlerden birisi olarak, 4.5G ve 5G  teknolojilerini de çok önemli bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. 

Daha 4.5G altyapı kurulumları devam ederken ULAK yerli baz istasyonu  geliştirme projesine ilk günden destek vermeye başladık. Bu desteğimizin bir  karşılığı olarak yerli baz istasyonunu gerçek şebekemizde test etmeyi  sürdürüyoruz. Yine bu çalışmalarımızın sonucu olarak ASELSAN'la yaptığımız  anlaşma kapsamında yerli anteni de şebekesinde canlı olarak deneyimleyen ilk  mobil operatör olmanın gururunu yaşıyoruz."

Her 2 ürünün geliştirilmesi ve test sürecinde en aktif rolü oynayan  operatör konumunda olduklarına vurgu yapan Gediz, yerli 4.5G anteni test  süreçleri bittiğinde de şebekelerinde ilk kendilerinin kullanacaklarını bildirdi


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