İşte Temmuz ayı ihracat beklentisi

İhracatta temmuz ayında yüzde 20'nin üzerine artış bekleniyor.

İhracatta temmuz ayında Ramazan Bayramı'nın oluşturduğu baz etkisi ve AB pazarlarındaki toparlanmanın da etkisiyle yüzde 20'nin üzerine artış yaşanması bekleniyor.

Reuters'a bilgi veren bir ekonomi yetkilisi, ihracatta temmuz ayındaki artış oranının yüzde 20'yi aşacağını ve bu oranın son yılların en büyük artış oranı olacağını söyledi. Ramazan Bayramı tatili geçen yıl temmuz, bu yıl ise hazirandaydı ve bu değişim geçen yıla göre haziran ve temmuzda çalışılan gün sayısını da etkiledi. Bir önceki yıl ile kıyaslandığında haziranda çalışılan gün sayısı iki gün azaldı.

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Gümrük Bakanlığı öncü verilerine göre haziran ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2.1 artarak 13.16 milyar dolar oldu. Reuters'a bilgi veren ekonomi yetkilisi "İhracatta son beş-altı yılın en büyük oransal artışını temmuzda yakalayacağız; temmuzda ihracatta yüzde 20'nin üzerinde artış bekliyoruz, ortalama yıl boyunca yüzde 10'un üzerinde artış gerçekleşebilir" dedi.

TÜİK verilerine göre ihracatta yüzde 20 üzerindeki son artış kasım 2012'de yüzde 24.1 ile gerçekleşmişti. Gümrük Bakanlığı verilerine göre yılın yarısında dış ticaret açığı bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 10 artışla 30.9 milyar dolar, ihracat yüzde 8.2 artışla 77.5 milyar dolar, ithalat yüzde 8.7 artışla 108.3 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Orta Vadeli Program'da (OVP) ihracatın 2016 yılındaki 142.5 milyar dolardan bu yıl 153.3 milyar dolara yükselmesi bekleniyor. Ekonomi yönetimi ihracatın bu yıl 2014 yılında gerçekleşen ve tarihi rekor olan 157.6 milyar dolara yaklaşması ya da geçmesinin de mümkün olabileceğini öngörüyor.

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