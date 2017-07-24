Dolar ne kadar? ( 24 Temmuz dolar fiyatları )

Dolar fiyatları, yeni haftaya 3.53 seviyesinden başlarken, ilerleyen saatlerde yükselişe geçerek en yüksek 3.5631 seviyesini gördü. Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Erkan, "USD’nin küresel piyasalardaki durumu hiç de iç açıcı değildir" şeklinde belirtti.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin kredi notu ve görünümünde bir değişime gitmemesi sonrası dolar/TL haftaya Cuma günü kapanış seviyelerinden başlarken bankacılar kur ve faizde küresel piyasaların, Almanya ile yaşanan gerilimin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Körfez Arap ülkelerine yapacağı gezinin takip edileceğini söyledi.

Bu sabah kur Cuma günü kapanış seviyelerine göre anlamlı bir değişim göstermeyerek güne 3.53 seviyesinde başladı. Dolar kuru sonrasında yükselişe geçerek en yüksek 3.5631 seviyesini görürken, saat 17.21 itibarıyla 3.5545 seviyesindeydi. Euro/TL ise en yüksek 4.1519 seviyesini görürken şu dakikalarda 4.1360 seviyesinde işlem gördü. Euro/dolar 1.1639 seviyesinde işlem görüyor.

Almanya ile yaşanan diplomatik gerginlik sonrası Perşembe günü 3.5440'a kadar yükselen dolar/TL, ECB açıklamalarının desteğiyle haftayı 3.53 civarında tamamlamıştı.

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"DOLARIN DURUMU HİÇ DE İÇ AÇICI DEĞİL"

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "USD’nin küresel piyasalardaki durumu hiç de iç açıcı değildir. Donald Trump’ın etrafından yükselen politik risk her geçen gün biraz daha büyüyor. Rusya soruşturmasının Trump’ın kendisine kadar uzanması, akabinde de bu hafta hem oğlu Donald Trump Jr.’ın, hem de damadı Jared Kushner’ın Senato önünde ifade verecek olması önemli gelişmeler olacaktır. Öte yandan; ABD tarafında bu hafta FOMC ve GSYH gibi iki önemli viraj daha bulunmaktadır" dedi.

Erkan açıklamalarına şöyle devam etti: "Çarşamba günü Fed’den herhangi bir yeni karar ve söylem beklemiyoruz. Fed’in parasal sıkılaşmada acele etmeyeceği ve enflasyonda aşağı yönlü risklerin bulunduğu daha yeni Fed tutanakları ve Janet Yellen Kongre sunumunda dile getirildi. Bu yüzden Fed’in ortaya spesifik bir sıkılaşma planı koyması zor. Temmuz toplantısında Fed’den temkinli ve genel geçer mesajlar bekleriz. Hemen ertesi günü gerçekleşecek olan TCMB toplantısında ise, Merkez’in piyasaları iyi etkilemesi için faizleri ve söylemleri sabit bırakıp “enflasyon odaklı sıkı para politikası” vurgusu yapması yeterli olacaktır.

Öte yandan; 1 numaralı ticari partnerimiz ve turizm kaynağımız olan Almanya ile olan ilişkilerin bozulması TRY adına oluşabilecek bir risktir, nitekim bugün para piyasalarında odak noktasının dış politika olması nedeniyle kayda değer bir yukarı yönlü hareketlenme görmekteyiz. Alman hükümetinin, geçen hafta dile getirdikleri gibi kredi garantilerinin gözden geçirilmesi gibi bir uygulama yapması doğrudan yatırımlar üzerinde sıkıntı yaratabilecektir. USDTRY’de görülen yukarı yönlü hareketi de Almanya ile yaşanan sorunların piyasalarda, hem sektörel hem de makro bazlı yansımalar bulmasından kaynaklı görüyorum. 3,57 – 3,58 bandı üzerinde olunduğu takdirde TRY adına olan risklerde artış göz konusu olacaktır. Geniş resimde de 3,50 – 3,48 altında kurda kalıcılık sağlanması zor olacaktır."

DOLAR ENDEKSİ 13 AYIN DİBİNDE

Dolar endeksi bugün euronun kazanımlarını artırmasına paralel olarak yaklaşık 13 ayın en düşük seviyesinde tutunmaya çalışırken, ABD siyasi çalkantı Başkanı Donald Trump'ın ekonomiyi destekleme politikaları ve vergi reformu vaadini hayata geçirebileceği beklentilerini zayıflatıyor.

ABD seçimlerinde Rusya'dan yardım aldığı iddiasıyla başlayan soruşturmalarla uğraşan Trump yönetimi, Beyaz Saray sözcüsü Sean Spicer'ın dikkatleri başkanın yakın çevresindeki çalkantıları dikkat çeken istifasının ardından yeni bir sözcü atadı.

Dolar endeksi, 93.823 ile Haziran 2016'dan bu yana en düşük seviyeyi gördükten sonra, bugün yatay seyrederek 93.854'de bulunuyor.

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvil getirileri ise Wall Street'teki gerilemeye paralel olarak canlanan güvenli liman talebinin etkisiyle Cuma günü üç haftanın en düşük seviyesini gördü.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.51, valörde son işlemde yüzde 10.52 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde Cuma günü spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.41, valörde son işlem yüzde 11.40 oldu.

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