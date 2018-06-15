Gayrimenkulde çifte bayram

Gayrimenkul şirketleri birçok kampanyayı devreye soktu. 15 Mayıs’ta başlayan ve 30 Haziran’da sona erecek ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak’ kampanyası kapsamında yüzlerce konut projesinde yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat imkânı sağlanıyor. Kamu bankalarının başlattığı ve bazı özel bankaların da dahil olduğu 120 ay vadeye 0.98 konut kredisi faizi de önemli bir avantaj olarak öne çıkıyor.

Tüm bunların yanı sıra firmalar ramazan bayramı ve babalar günü için de yeni sürprizler hazırladı. 60 aya kadar 0 faiz imkânı sunan şirketler kişiye özel ödeme planı da yapıyor. İşte öne çıkan kampanyalar...

1-HEMEN TAPU VERİYOR

Dap Yapı 30 Haziran’a kadar uzatılan ‘Birlikten Güç Doğacak, Türkiye Kazanacak’ kampanyasında sunulan fırsatlara ek olarak hemen tapu, 40 ay senet veya 1 yıl kira garantisi gibi imkanlarla ev sahibi yapıyor. Hemen tapu ve 1 yıl kira garantisi sunulan İstMarina, Teras Kule, Adam Kule ve Taksim Petek Residence projeleriyle 2019 sonunda teslim edilecek Validebağ Konakları ve İzmir Bornova’da inşası süren DAP İzmir’den ev sahibi olmak isteyenler için İstanbul ve İzmir’deki satış ofisleri, ramazan bayramı boyunca açık olacak.

2- İNDİRİMİ 15 GÜN UZATTI

Projelerinde uyguladığı ‘yüzde 5 peşinat, yüzde 0.98 faiz ve yüzde 20 indirim’ kampanyası büyük ilgi gören Teknik Yapı, tarihi fırsatı 15 gün daha uzattı. 15 Mayıs-12 Haziran tarihleri arasında toplam 341 daire satarak 225.1 milyon lira ciro elde edildiğini açıklayan Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Durbakayım 30 Haziran tarihine kadar yaklaşık 450 daire ve 300 milyon liralık satış hedeflediklerini açıkladı.

3- 30 BİN LİRALIK ÇEK

Bayram kampanyası kapsamında Babacan Premium ve Babacan Port Royal projelerinden daire alan herkese sıfır peşinat yüzde 20 indirimin yanında 30 bin lira değerinde bir yıllık özel okul eğitimi hediye ediliyor. Fırsattan yararlanmak isteyenler Babacan Premium’dan 319 bin liraya, Port Royal’den de 341 bin liraya ev sahibi olabiliyorlar. Kampanya, Babacan Premium projesi içerisinde yer alan Medicana Eğitim Grubu- MBA Okulları’nda geçerli olacak.

4- AVCILAR’DA GERİ SAYIM

Konutta yüzde 20 indirim ve yüzde 5 peşinat kampanyasına destek veren 3S Kale, 3S Firuze Konakları için avantajlı ödeme koşulları sunuyor. Projede yaşam ise eylül ayında başlıyor. Avcılar’ın E-5 aksındaki proje, aynı zamanda firma vadesiyle ödemeyi tercih edenlere 48 aya kadar özel ödeme seçenekleri oluşturuyor. Peşin alımlarda yüzde 20 indirim fırsatı ise bayram sonuna kadar devam ediyor.

5- KİŞİYE ÖZEL ÖDEME

Şua İnşaat, Kadıköy Fikirtepe’de konumlanan projesi Elite Concept’te ramazan bayramı ve babalar günü için başlattığı kampanya ile babalara çifte bayram yaşatıyor. 14-30 Haziran tarihleri arasında peşin alımlarda yüzde 20 indirime ek 120 ay 0.98 oranla kredi veya 60 ay sıfır faiz fırsatı sunan Şua İnşaat, 5 bin lira değerinde elektronik eşya hediye çeki de veriyor. Kişiye özel ödeme planı da uygulanan Elite Concept’te teslimler Temmuz 2018’de başlıyor.

6- FAİZİ SIFIRLADI

Pendik’te Siltaş Marina projesini hayata geçiren Siltaş Yapı, ramazan bayramı ve babalar gününde peşinde yüzde 10 indirim ve 60 ay sıfır faiz fırsatı sunuyor. Projenin Mayıs 2020’de teslim edilmesi planlanıyor.

7- TESLİME HAZIR

Son Grup Şirketleri’nden Çukurova Gayrimenkul, Ramazan Bayramı ve Babalar Günü nedeniyle 18 Haziran’a kadar uzattığı tarihi kampanya ile babalara çifte fırsat sunuyor. Peşin ve kredili alımlarda yüzde 20 indirime ek olarak sadece yüzde 5 peşinat ve 120 ay 0.98 faiz imkanı ile ev sahibi olmayı kolaylaştıran Çukurova Balkon, hemen teslime hazır bir proje.

8- YURTDIŞINI DA KAPSIYOR

AB Grup İnşaat’ın hem Türkiye hem de yurtdışı projelerinde yüzde 25 indirim kampanyası devam ediyor. İndirimler AB Grup İnşaat’ın İstanbul Eyüp, Nişantaşı, Yenibosna, Yunanistan’ın Atina ve İngiltere’nin Londra kentlerindeki projeleri kapsıyor.

9- YÜZDE 25 İNDİRİM YAPIYOR

Gül Proje, devam eden üç projesinde tarihi kampanya ile yapılan yüzde 20 indirimi artırarak, yüzde 25 indirim ile kampanyada yer alıyor. Gül Proje Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gül, indirim oranını Gül Proje Express, Vira İstanbul ve Tempoint projelerinde uyguladıklarını söyledi. Gül, “Bu fırsat ile hem yatırım yapmak isteyen hem de ev sahibi olmak isteyen vatandaşımıza fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz” dedi.

10- 2 GÜNE ÖZEL AVANTAJ

Kurtköy Yenişehir’deki Lens İstanbul projesi, Lens Yapı tarafından hayata geçiriliyor. 5 blokta 1162 dairenin bulunduğu proje, yıl sonunda teslim edilecek. Lens İstanbul’da nakit alımlarda yüzde 12 indirim, yüzde 5 peşinat 50 ay vade farksız taksit, yüzde 10 peşinat 60 ay vade farksız taksit, yüzde 35 peşinat 72 ay vade farksız taksit, gibi seçenekler sunuluyor. Yarın ve pazar günü ek yüzde 4 indirim daha uygulanıyor.