Fransa büyüme tahminini değiştirdi

Fransa Merkez Bankası, daha önce yüzde 1,9 olarak açıkladığı 2018 ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,8 şeklinde değiştirdi.

Ekonomi gazetesi Les Echos'ta yer alan habere göre, Fransa ekonomisi beklenenden az oranda büyüyecek.

Haberde, 2018 yılı büyüme beklentisinin daha önce ilan edildiği gibi yüzde 1,9 değil, yüzde 1,8 olacağı kaydedildi.

Büyüme oranındaki değişikliğin yılın ilk çeyreğinde meydana gelen yavaşlamadan kaynaklandığı belirtilen haberde ayrıca, 2019 büyüme hedefinin yüzde 1,7 olarak değişmeyeceğinin beklendiği bildirildi.

Fransa hükümeti, daha önce yaptığı açıklamada, bu yıl için yüzde 2,0, 2019'da ise yüzde 1,9 oranında büyüme beklendiğini kaydetmişti.Avrupa Merkez Bankası (AMB) bugün yaptığı açıklamada, 2018 büyüme beklentisini düşürdüğünü ve enflasyon görünümünü yükselttiğini duyurmuştu.Buna göre AMB, Euro Bölgesi'nin 2018 yılına ilişkin büyüme tahminini yüzde 2.4'ten yüzde 2.1'e düşürmüş, 2019 büyüme tahminini ise yüzde 1.9'da sabitlemişti.