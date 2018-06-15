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Türkiye’ye uygulanan yüzde 12’lik vergi artabilir

15.06.2018 - 10:32
Türkiye’ye uygulanan yüzde 12’lik vergi artabilir

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), küresel ticaret savaşlarında daha da radikal önlemlerin alınacağı tespitinde bulundu. TEPAV’a göre, bu savaştan Türkiye de olumsuz etkilenecek.

TEPAV Ticaret Çalışmaları Merkezi Direktörü Bozkurt Aran’ın konuyla ilgili çalışmasına göre, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyasıyla başlayan sürecin sonunda, önlemler hayata geçmeye başladı. “Bu yaklaşımın sonucu olarak Başkan Trump’ın, yine ABD’nin 70 yıldır oluşturduğu kurallı ticaret düzeninin ana unsuru olan Dünya Ticaret Örgütü’ne, ABD’nin taraf olduğu ikili ve çoklu serbest ticaret anlaşmalarına ve çok taraflı ticaret düzenine karşı olduğu anlaşılmaktadır” denilen çalışmada şu tespitlerde bulunuldu:

“DTÖ’nün işlevini yerine getirebilmesi amacıyla Anlaşmazlıkların Halli Organı dâhil önemli atamaların yapılmasına, ABD yönetimi engel çıkarmaktadır. Bu tutumu sürdürmesi halinde DTÖ’nün etkinliği sınırlanacaktır. Başkan Trump parafe edilen Trans Pasifik Ortaklığından çekilmiştir. Avrupa Birliği ile yürütülen Trans Atlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı görüşmeleri dondurulmuştur. ABD, Kanada ve Meksika arasında 1994 yılından beri yürürlükte olan NAFTA güncellenmesi konusunda sekiz aydır sürdürülen görüşmeler önümüzdeki yılın başına ertelenmiştir. Çin ile yapılan görüşmeler tıkanmış görünmektedir.”

ABD’nin çelik ithalatı ile ilgili aldığı kararlar sonrasında Türkiye’ye karşı da ABD’nin de 14 savunma önlemi uygulamaya başladığı belirtilen çalışmada şöyle denildi:

“Bunun sonucunda Türkiye’nin ABD’ye toplam ihracatının yüzde 12’sine kesinleşmiş telafi edici veya anti-damping soruşturmaları nedeniyle ilave vergi uygulanmaktadır. Bu arada devam 13 adet soruşturma da bulunmaktadır. Bunlar sonuçlandığında yüzde 12’lik oranın artması da olasıdır. ABD’nin önlemleri ve hedefinde olan ülkelerin aldıkları misilleme önlemleri, 70 yıldır sürmekte olan ve küresel anlamda ticarette düzen sağlayan DTÖ’yü de etkisizleştirdiğinden, korumacılık savaşlarına yol açabilecek bu gidişi sınırlayacak veya hakemlik yapacak uluslararası bir kurum da bulunmamaktadır. Bu durumda ticaret savaşlarının fitilinin ateşlendiği, eşiğin aşıldığı ve önümüzdeki günlerde bu konuda radikal önlemlerin yaygınlaşacağı bir ortamın evirilmeye başlayacağı düşünülmektedir.”


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