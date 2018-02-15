‹ Önceki Haber Piyasalar 'Beklenti Anketi'ni takip edecek Piyasalar 'Beklenti Anketi'ni takip edecek Sonraki Haber › Euro kurunda yeni rekor! Dolar kurunun gözü bu görüşmede Euro kurunda yeni rekor! Dolar kurunun gözü bu görüşmede

Halk GYO'dan 252 milyon TL kâr açıkladı

15.02.2018 - 09:16

Halk GYO'nun net karı 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 134 artışla 252 milyon TL oldu.

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), 2017'de bir önceki yıla göre yüzde 134 artışla 252 milyon TL net kar elde etti. Halk GYO'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, 2017 yıl sonu itibarıyla gayrimenkul portföy büyüklüğünü 2,2 milyar TL'ye ulaştırdı. Şirketin net karı ise geçen yıl 2016'ya göre yüzde 134 artarak 252 milyon TL'ye yükseldi.

Geçen yıl Türkiye'de gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe ilk kira sertifikası ihracını gerçekleştiren Halk GYO, Halk Yatırım iş birliğiyle 100 milyon TL nominal değerli 87 gün vadeli kira sertifikası ihracını tamamladı.

Halk GYO'nun fon kullanıcısı olarak yer aldığı yönetim sözleşmesine dayalı işlem, kira sertifikaları pazarının yeni oyuncusu Halk Varlık Kiralama AŞ'nin de ihraççı olarak yer aldığı ilk işlem oldu.

##$HABER_1444017$##

"GAYRİMENKULE DAYALI FİNANSAL ÜRÜNLER YAYGINLAŞMALI"

Halk GYO Genel Müdürü Feyzullah Yetgin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması yönünde çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Türkiye ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olan gayrimenkulün sahip olduğu potansiyeli daha iyi kullanabilmesi ve mevcut potansiyelini yatırıma dönüştürebilmesi için gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması yönünde daha çok çalışmak gerektiğini belirten Yetgin, şunları kaydetti: 

"Sektör temsilcileri olarak gayrimenkul yatırım fonları, sertifikalar, sukuk gibi uygulamaları destekleyerek öncü olmalıyız. Yatırımcıları reel ekonomiye dahil ederek paylaşım ekonomisini artıran, sermayenin tabana yayılmasının önünü açan uygulamaların yaygınlaştırılması finansal anlamda önemli bir fırsattır. Halk GYO olarak bizlerin de öncelikli görevi yatırımcılarımıza, sektörümüze ve ülkemize değer katmak. Halk Yatırım deneyimiyle gerçekleştirdiğimiz Türkiye'nin ilk gayrimenkul sukuk ihracıyla bu misyonumuza uygun tarihi bir adım attık. Bu ihracın önümüzdeki dönemlerde gayrimenkule dayalı finansal ürünlerin yaygınlaşması noktasında örnek teşkil edeceğine inanıyorum."

Feyzullah Yetgin, İzmir'de ilk projelerine başlamaktan heyecan duyduklarını ifade ederek, "Alsancak Projesi için Teknik Yapı ile güçlerimizi birleştirdik. Bu proje aynı zamanda İzmir'de hayata geçireceğimiz ilk iş olduğu için de bizim için ayrı bir öneme sahip. Gerek coğrafi özellikleri gerekse bölgedeki konut ihtiyacı sebebiyle İzmir, yatırımcıların her zaman radarında olan bir şehrimiz. Biz de Halk GYO kalitesini bu şehre taşıdığımız için çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

HALK GYO PORTFÖYÜNÜ GENİŞLETMEYE DEVAM EDİYOR

Halk GYO'un en büyük paydaşlarından biri olduğu İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nin inşası tüm hızıyla sürüyor. Halk GYO, proje kapsamında 34 ve 46 katlı iki ofis kulesi ile sekizer katlı üç ticari binanın inşasını üstleniyor.

Vakıf GYO ortaklığında hayata geçirilen Sancaktepe'deki Bizimtepe Aydos Konut Projesi'nde ise anahtar teslimler mayıs ayında başlayacak. Projede az sayıda kalan dairelerin satışları sürüyor. 

Halk GYO'nun Erzurum'da yükselen Şehristan Konutları projesinde de son kalan daireler sahiplerini bekliyor. Şirketin ilk konut projelerinden Eskişehir merkezli Panorama Plus ile İstanbul merkezli Referans Bakırköy projelerinde de sınırlı sayıda kalan bağımsız bölümlerin satışları devam ediyor.


Etiketler

  • Halk GYO
  • Feyzullah Yetgin
  • FİNANSAL ÜRÜNLER
‹ Önceki Haber Piyasalar 'Beklenti Anketi'ni takip edecek Piyasalar 'Beklenti Anketi'ni takip edecek Sonraki Haber › Euro kurunda yeni rekor! Dolar kurunun gözü bu görüşmede Euro kurunda yeni rekor! Dolar kurunun gözü bu görüşmede
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.226 Değişim: 2,44% Hacim : 6.066 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 114.642 15.02.2018 Yüksek 116.299
Açılış: 114.642
3,7691 Değişim: -0,27%
Düşük 3,7654 15.02.2018 Yüksek 3,7854
Açılış: 3,7792
4,7105 Değişim: -0,03%
Düşük 4,7052 15.02.2018 Yüksek 4,7268
Açılış: 4,7119
163,84 Değişim: -0,27%
Düşük 163,55 15.02.2018 Yüksek 164,92
Açılış: 164,29
TL
Ay
%
  • PİYASALAR
  • ENDEKSLER
Sembol Son %
Tüm Piyasa Verilerini Göster»
Endeklerin Tümünü Göster»
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.