Piyasalar 'Beklenti Anketi'ni takip edecek

Küresel pay piyasaları ABD'de açıklanan enflasyon verisinin beklentileri aşmasının ardından pozitif bir seyir izlerken, yurt içinde bugün işsizlik ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi takip edilecek.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta aylık yüzde 0,5 artarak son dört ayın en hızlı yükselişiyle beklentiyi aştı. Ülke ekonomisinde enflasyon baskılarının güçlendiğine işaret eden TÜFE, yıllık bazda ise yüzde 2,1 arttı. ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde artmasıyla ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri tahmin edilenden hızlı artıracağı yönündeki öngörüler güçlenirken, buna paralel ABD 10 yıllık tahvil faizleri 2014'ten bu yana ilk kez yüzde 2,90'ın üzerini gördü. Fed'in mart toplantısında faizleri artıracağına kesin gözüyle bakılırken, anketlerde ekonomistlerin mayıs ayına ilişkin faiz artırım beklentisi de yüzde 80'i aştı. Bu gelişmelere karşın dolar diğer para birimleri ve emtialar karşısında değer kaybederken, zayıf dolardan destek bulan New York borsası yükseldi. Dow Jones endeksi yüzde 1,03, S&P 500 endeksi yüzde 1,34 ve Nasdaq endeksi de yüzde 1,86 değer kazandı.

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Avrupa tarafında, Almanya'da hükümet kurma çalışmaları devam ederken, dün açıklanan makroekonomik veriler genel olarak beklentileri karşıladı. Dün açıklanan verilere göre Almanya ve Avro Bölgesi 2017 yılı 4'üncü çeyreğinde beklentilere paralel yüzde 0,6, büyürken, Avro Bölgesi sanayi üretimi ise yüzde 4,2 artış kaydetti. Bu gelişmeler ve yüzde 0,8 artışla 1,2460'a çıkan avro/dolar paritesine karşın pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,17, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,64 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Bugün Asya pay piyasalarında da artan küresel risk iştahına paralel pozitif bir seyir izlenirken, Çin piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem yapılmadı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 yükseliş kaydederken dolar/yen paritesi 106,3 ile Kasım 2016'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yurt içinde, dün ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin ardından düşüşe geçen BIST 100 endeksi, New York borsasının yükselişe geçmesinden önce günü yüzde 0,91 azalışla 113.455 puandan tamamladı. Analistler, borsa kapandıktan sonra küresel piyasalarda artan risk iştahı ve düşüşe geçen döviz kurlarının etkisiyle pay piyasalarının bugüne alış ağırlıkla başlamasının beklendiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115.500 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükseliş eğiliminin güçlenebileceğini dile getirdi.

Bugün yurt içinde kasım ayı işsizlik verileri ile TCMB'nin açıklayacağı beklenti anketinin takip edileceğini belirten analistler, yurt dışında ise ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere makroekonomik verilerin izlenmesi gerektiğini ifade etti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı işsizlik

13.00, Avro Bölgesi aralık ayı dış ticaret dengesi

14.30 Türkiye, TCMB şubat ayı beklenti anketi

16.30 ABD, ocak ayı ÜFE

17.15 ABD, ocak ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı

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