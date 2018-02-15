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Dolar ne kadar? Euro kuru ne kadar? ( 15 Şubat dolar fiyatları )

15.02.2018 - 09:33 | Son Güncelleme :

Dolar kuru dünkü yükselişinin ardından gerileyerek 3.77 seviyesinde hareket ederken, Euro kuru tarihi rekor kırdı. Piyasalar Tillerson ziyaretini izlerken; İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'ın ziyaretinin dolar üzerindeki olası etkisiyle ilgili olarak "Tillerson ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki görüşmenin yapıcı bir şekilde sonuçlanmasını beklediğim için fiyatlamalar üzerinde olumsuz bir fiyatlama oluşmayabilir" dedi.

ABD'de dün açıklanan enflasyon verisinin Fed'in beklenenden daha hızlı faiz artışı yapacağı beklentilerini kuvvetlendirmesiyle yükselen dolar/TL, sonrasında dolardaki değer kaybı ile gerilerken, bugün ABD'de açıklanacak veriler ve küresel risk iştahının seyri takip edilecek.

Dün beklentilerin üzerinde gelen ABD verisi sonrası, 3.8225'e kadar yükselen dolar/TL, yeni güne 3.7815/3.7830 seviyesinden başladı. Dolar kuru gün içerisinde en düşük 3.7688 seviyesini görürken, saat 11.51 itibarıyla 3.7757 TL seviyesinde bulunuyor. Euro kuru 4.7269 TL seviyesini görerek tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 4.7206 seviyesinde hareket ediyor.

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DOLAR YÖNÜNÜ YUKARI ÇEVİREBİLİR

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ,"Bugünün gündeminde ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın Türkiye’ye olan ziyareti bulunuyor. Tillerson, bugün ziyaretini yapmadan önce dün yapmış olduğu açıklamalarında, Türkiye ile çalışmalarının aynı istikamette sürdürmeleri için bir yol bulmaları gerektiğini belirtmişti. Türkiye’nin NATO müttefiki olduğunu ve Türkiye’nin hala kendileri için bölgedeki önemli bir partner olduğunu da vurguladı. Bu iyimser açıklamaların ardından piyasalar merakla bugünkü ziyaretin sonucunu bekliyor" dedi.

ABD ile olan ilişkimizin  oldukça önemli olduğunu vurgulayan Karadağ, şunları ekledi: "Ekim 2017 yılında yaşadığımız ABD ile olan vize krizinin ardından her iki ülke arasında hassasiyet hala devam ediyor. Vize kriziyle yeterince fiyatlamalar üzerinde olumsuz etkisini hissetmiştik. Dolayısıyla, yeni bir haber akışı anında piyasaları korkutuyor. Ancak, bugün için ben yeni bir sayfanın açılmasını beklemiyorum. Tillerson ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki görüşmenin yapıcı bir şekilde sonuçlanmasını beklediğim için fiyatlamalar üzerinde olumsuz bir fiyatlama oluşmayabilir.

Küresel piyasalarda, dünkü ABD enflasyon verisinin ardından değerlenen ABD dolarının, dün akşam saatlerinden bu yana kazançlarını geri verdiğini gözlemliyoruz. Ancak, genel olarak fiyatlamalara bakıldığında çok sağlıklı bir tablonun olmadığını söylemek mümkün. Dolar endeksi, 90.00 puanın altında ve Dolar/TL kurunda 3.8080 altı seyirler izleniyor. Kurda bu seviyenin altındaki seyirler geri çekilmesi açısından önemli olabilir. Bu tablo karşısında, Dolar/TL'nin 3.75-3.8080 aralığını bir süre ihlal etmesini bekleyebiliriz. Ancak, teknik göstergelerde kurun önümüzdeki günlerde yukarı yönde tepki verebileceğine yönelik şekilleniyor. Bu sinyal bile Dolar/TL’nin 3.8450 seviyesinin üzerine yerleşebilecek güçte olacağını göstermiyor."

TILLERSON'UN ZİYARETİ İZLENECEK

Siyasi tarafta ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un bugün başlayacak olan Türkiye ziyareti yakından izlenirken, Başbakan Binali Yıldırım da Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmek üzere Almanya'ya geçecek.

Türkiye'nin, Suriye'de PYD/YPG kontrolündeki Afrin'e yönelik askeri harekatı devam ederken, Suriye'de bu grupların en önemli destekçisi konumunda olan ABD ile bu hafta gerçekleşecek diplomatik temaslarda iki ülke ilişkilerinin son dönemdeki en ciddi görüş ayrılığı olan bu destek konusunda zorlu görüşmeler yapılması bekleniyor. Bu haftaki görüşmeler, Ankara'nın Afrin'den sonra Menbiç'teki PYD/YPG varlığına da son verileceği ve ABD'nin Ankara'dan gelen çekilme çağrılarına rağmen Menbiç'teki askerlerini çekmeyeceği açıklamalarının neden olduğu sıcak çatışma ihtimali senaryolarının gölgesinde gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD ile ilişkilerin ya düzeleceğini ya da bozulacağını, ABD ile ilişkilerde güven bunalımı olduğunu ve ilişkileri düzeltmeyi deneyeceklerini söylemişti. Tillerson ise dün yaptığı bir açıklamada Ankara ile aynı yönde çalışmaya devam etmek için bir yol bulmaları gerektiğini ve Türkiye'ye yönelik tehditleri azaltmak için nasıl işbirliği yapılacağını görüşmeyi umduğunu söylemişti.


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