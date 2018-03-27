VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

VİOP'ta nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışın ardından 142.000 seviyesinde dengelendi.
Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) nisan vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yaklaşık yüzde 1 yükselişle 142.000 puandan başladı.
Nisan vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 142.375 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 1.400 puan üzerinde 142.000 seviyesinde dengelendi.
Dün Avrupa borsalarındaki sert düşüşlerin negatif etkisi ile gerileyen endeks kontratı, günü yüzde 0,53 azalışla 140.600 puandan tamamlamıştı.
Analistler, bugün yurt içinde, Avrupa ve ABD'de açıklanacak güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 140.000 ve 139.400 seviyelerinin destek, 142.500 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.