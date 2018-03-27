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Petrol fiyatı 70 doların üzerinde

27.03.2018 - 09:44

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 70,04 dolardan işlem görüyor.

Dün 70,27 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 71,03 dolara ulaşan Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 70,09 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.32 itibarıyla yüzde 0,07 azalarak 70,04 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 65,57 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlar, ABD'nin İran özelinde yürüttüğü Ortadoğu politikalarının bölgede tansiyonu yükseltmesinin ve bölgedeki istikrarsızlığın artan kürsel talepte arz sıkıntısı oluşturacağı endişesinin, Brent petrolün 69-70 dolar bandında tutunmasını desteklediğini belirtti. 

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Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün ikinci büyük petrol üreticisi Irak'ın da üretim kısıntısı kararını destekleyeceğine yönelik açıklaması fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor. 

Öte yandan, dün Çin'in Şangay Uluslararası Enerji Borsası'nda (INE) Brent ve WTI petrol türüne alternatif olması hedeflenen ve Yuan para birimi bazlı işlem görecek petrol kontratları piyasaya açıldı. Eylül vadeli kontratlar varil başına 432 Yuan'dan (68,47 dolar) işlem gördü. 

Brent petrolde teknik olarak 69,72 ile 69,91 dolar aralığının direnç, 69,34 ile 69,53 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. 


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