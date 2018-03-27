"New York Fed yeni başkanını seçti" iddiası

WSJ'ın haberine göre, New York Fed'in Yönetim Kurulu, William Dudley'in emekliye ayrılmasıyla boşalacak başkanlık koltuğuna San Francisco Fed Başkanı Williams'ı tavsiye etti.

Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, Fed'in para politikasını uygulayan New York Fed'in yeni başkanı, mevcut San Francisco Fed Başkanı John Williams olabilir.

İsmi belirtilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde, New York Fed'in Yönetim Kurulu'nun William Dudley'in emekliye ayrılmasıyla boşalacak başkanlık koltuğu için San Francisco Fed Başkanı Williams'ı tavsiye ettiği öne sürüldü.

New York Fed'in mevcut Başkanı Dudley, yaklaşık 5 ay önce 2018'in ortalarında emekliye ayrılacağını açıklamıştı.

FOMCY'DE KALICI OY HAKKI

Fed'in para politikasında en tecrübeli isimlerinden biri olan Williams'ın yeni New York Fed Başkanı olması, Federal Açık Piyasa Komitesi'nde (FOMC) kalıcı oy hakkı kazanması anlamına geliyor.

Fed'in en etkin birimi olan FOMC'de Yönetim Kurulu üyelerinin hepsi oy hakkına sahipken, toplantılara katılan 12 bölgesel Fed başkanından sadece 5'i oy kullanabiliyor.

FOMC Başkan Yardımcılığını da yürüten New York Fed Başkanı'na daimi oy hakkı tanınırken, diğer 4 üyenin 2-3 yılda bir yapılan rotasyonla belirlenmesi dikkati çekiyor.

New York Fed Başkanı'nın imtiyazlı statüsü ise FOMC'de alınan kararların bu şube tarafından uygulanmasından kaynaklanıyor.

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