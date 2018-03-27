Otomotiv sanayi üretimi arttı

Otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında yüzde 2 artışla 141 bin 372 adet oldu.

Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü konumundaki otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 141 bin 372 adet olurken, yılın ilk iki ayındaki üretim geçen yıla göre değişim kaydetmeyerek 265 bin 719 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre otomobil üretimi Şubat ayında yüzde 3 gerileyerek 94,113 adet, ilk iki ayda yüzde 6 gerileyerek 179,481 adet oldu. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i ihraç pazarlarına gitmeye devam etti.

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Otomotiv ana sanayinin ihracatı Şubat ayında yüzde 3 artarak 119,604 adet, otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 73,956 adet oldu.

Toplam ihracat iki aylık dönemde yüzde 3 gerileyerek 213,937 adet, otomobil ihracatı yüzde 7 gerileyerek 147,364 adete indi.

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