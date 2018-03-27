‹ Önceki Haber "New York Fed yeni başkanını seçti" iddiası "New York Fed yeni başkanını seçti" iddiası Sonraki Haber › Ekonomiye güven azaldı Ekonomiye güven azaldı

Otomotiv sanayi üretimi arttı

27.03.2018 - 10:03

Otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında yüzde 2 artışla 141 bin 372 adet oldu.

Türkiye'nin en büyük ihracatçı sektörü konumundaki otomotiv ana sanayi üretimi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 141 bin 372 adet olurken, yılın ilk iki ayındaki üretim geçen yıla göre değişim kaydetmeyerek 265 bin 719 adet oldu.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından yayımlanan verilere göre otomobil üretimi Şubat ayında yüzde 3 gerileyerek 94,113 adet, ilk iki ayda yüzde 6 gerileyerek 179,481 adet oldu. Üretimin yaklaşık yüzde 80'i ihraç pazarlarına gitmeye devam etti.

##$$TASITKREDIWIDGET##$$

Otomotiv ana sanayinin ihracatı Şubat ayında yüzde 3 artarak 119,604 adet, otomobil ihracatı yüzde 10 azalarak 73,956 adet oldu.

Toplam ihracat iki aylık dönemde yüzde 3 gerileyerek 213,937 adet, otomobil ihracatı yüzde 7 gerileyerek 147,364 adete indi.


Etiketler

  • Otomotiv üretimi
  • OSD
‹ Önceki Haber "New York Fed yeni başkanını seçti" iddiası "New York Fed yeni başkanını seçti" iddiası Sonraki Haber › Ekonomiye güven azaldı Ekonomiye güven azaldı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
116.959 Değişim: 0,46% Hacim : 5.131 Mio.TL Son veri saati : 16:23
Düşük 116.777 27.03.2018 Yüksek 117.788
Açılış: 117.599
3,9847 Değişim: 0,49%
Düşük 3,9615 27.03.2018 Yüksek 3,9972
Açılış: 3,96535
4,9368 Değişim: -0,04%
Düşük 4,9332 27.03.2018 Yüksek 4,9590
Açılış: 4,9386
171,95 Değişim: -0,33%
Düşük 171,94 27.03.2018 Yüksek 173,37
Açılış: 172,53
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.