Twitter'da 12 yıldır böylesi görülmedi

Twitter tarihinde ilk kez kâr etti. 2017'nin son çeyreğinde gelir 732 milyon dolar, kar ise 91 milyon dolar.

DÜNYANIN en popüler sosyal ağlarından biri olan Twitter, tarihinde ilk kez kâr etmeyi başardı. Teknoloji blogu Recode'ta yer alan bilgilere göre 2017'nin son çeyreğinde Twitter, 732 milyon dolarlık gelir elde etti. Bu gelir içinde şirketin elde ettiği kâr ise 91 milyon dolar. Yaklaşık 12 yıldan beri kullanılan Twitter'ın elde ettiği 91 milyon dolarlık kâr, şirketin tarihinde bir ilk özelliği taşıyor. Bu döneme kadar hiç kâr elde edemeyen şirket Wall Street'i de mutlu etti.

Borsa yatırımcıları seans öncesi işlemlerde Twitter hisselerine hücum etti. Şirketin New York Borsası'nda işlem gören hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 6 civarında yükseldi. Bu artış şirketin hisselerinin 26 dolardan 32 dolara kadar yükselmesini sağladı. Twitter'ın değeri şu anda 20 milyar dolar civarında yer alıyor.

KULLANICI SAYISI ARTMADI

Twitter'ın kârlılığı yakalamasına rağmen kullanıcı sayısında ise beklenen artış olmadı. Bir önceki çeyreği 330 milyon kullanıcı ile kapatan şirket, bu rakamı yalnızca 1 milyon arttırabildi.

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