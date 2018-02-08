Borsa İstanbul’da gong Enerjisa için çaldı

Elektrik dağıtım ve perakendeciliğinde Türkiye’nin lider şirketi Enerjisa Enerji, 8 Şubat 2018 tarihi itibariyle Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Yerli ve yabancı yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiği halka arzla hisselerinin yüzde 20’si halka açılan Enerjisa Enerji, düzenlenen gong töreninin ardından ENJSA kodu ile işlem görmeye başladı.

Türkiye’nin lider enerji şirketlerinden Enerjisa Enerji’nin halka arzı tarihi rekorla tamamlandı. Enerjisa Enerji’nin halka arzı nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine; T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Himmet Karadağ, Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Murat Çetinkaya, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, E.ON CEO’su Johannes Teyssen, Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen, Enerjisa Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Keith Plowman ve Enerjisa CEO’su Kıvanç Zaimler katıldı. Ak Yatırım’ın konsorsiyum lideri olarak görev aldığı halka arz ile yüzde 20’si halka açılan Enerjisa Enerji, gong töreninin ardından ENJSA kodu ile işlem görmeye başladı.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK ÖZEL SEKTÖR HALKA ARZI

Blackrock, Fidelity Management & Research, Moon Capital gibi global yatırım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı güçlü yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından büyük ilgi gören halka arza 4,8 kat talep geldi. Enerjisa’nın hissedarları E.ON ve Sabancı Holding’in yüzde 20 hissesinin halka arzında, şirketin toplam piyasa değeri 7 milyar 380 milyon TL oldu. Bu piyasa değeri ile Enerjisa Enerji, TL bazında Türkiye’de gerçekleştirilen en büyük özel sektör halka arzı olarak tarihi bir rekora imza attı.

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