Yunanistan'da işsizlik oranı değişmedi

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yukarı yönlü revize edilen bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 20,9'da kaldı.

Yunanistan İstatistik Kurumu'nun (ELSTAT) açıkladığı verilere göre, ülkede mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı yukarı yönlü revize edilen bir önceki aya göre değişmeyerek yüzde 20,9'da kaldı. Ülkede işsiz sayısı ise 995 bin 899 oldu. 2017 Ekim ayı işsizlik oranı yüzde 20,7'den yukarı yönlü revize edilerek 20,9 olarak açıklandı.

Ülkede işsizlik oranının en yüksek seviyede olduğu 15-24 yaş arası gençlerde yıllık bazda bu oran gerileyerek yüzde 43,7'ye düştü.

Yaklaşık 8 yıldır ekonomik krizle mücadele eden ülkede işsizlik oranı, 2011 yılı seviyelerine gerilese de halen Avro Bölgesi'nde en yüksek orana sahip,

Yunanistan'da en yüksek işsizlik oranı, yüzde 27,9 ile 2013'te kaydedilmişti. Yunan hükümeti, 2018'de işsizlik oranının yüzde 18,4'e düşmesini hedefliyor.

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