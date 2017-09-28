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Taksiciler dünya devi Uber'e dava açtı

28.09.2017 - 13:58 | Son Güncelleme : 28.09.2017 - 15:54

Son dokuz ay içerisinde bin 981 aracına cezai işlem uygulanan Uber davasında gerekli belgelerin toplanmasının ardından mahkeme harekete geçti.

Dünyanın birçok yerinde internet üzerinden taksi hizmeti veren Uber 'e İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, dava açtı. Uber ile ilgili İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Yahya Uğur şunları söyledi: “ABD merkezli bu firma tamamen internet üzerinden araçları kayıt altına alıyor. Firma kesinlikle yasal değil ve Uber’in sonunu getireceğiz. Müşteriden ve şoförden komisyon alan ancak Türkiye’de herhangi bir şirketi olmadığı için vergi ödemeyen Uber hem vergiden, hem taksicinin cebinden, hem de müşteriden çalıyor.

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Ülke olarak kritik bir süreçten geçtiğimiz şu günlerde bu paraların neden yurt dışı transferi ile sevkinin yapıldığına dikkat etmemiz gerekiyor. Uber Türk’ün parasıyla, arabasıyla bu ülkenin esnafını ezerek Hollanda’ya para transferi yapıyorlar. Uber’in T.C. sınırları içerisinde ne taşımacılık yetkisi, ne lisansı ne de belgesi yok. Uber’in Türkiye’de ofisi olmadığı için devlet 9 milyon cezayı tahsil edemiyor. İstanbul’daki tüm yasal taşımacılara karşı haksız kazancın peşinde olan Uber’e karşı biz de üç yıldır sessiz bir harekat halindeyiz.” dedi.


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