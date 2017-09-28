‹ Önceki Haber Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması Sonraki Haber › Taksiciler dünya devi Uber'e dava açtı Taksiciler dünya devi Uber'e dava açtı

İş Bankası'na kesilen cezaya iptal

28.09.2017 - 13:52

İş Bankası`na KKDF nedeniyle kesilen vergi cezası mahkeme tarafından iptal edildi.

İş Bankası'na mahkemeden iyi haber geldi. Şirkete KKDF incelemesi sonucu kesilen 14.1 milyon liralık ceza İstanbul 3.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Bankamızca 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının KKDF açısından incelendiği, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Bankamız adına  5.503.008,38 TL KKDF ve 8.629.166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam  14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlendiği ve Bankamızca söz konusu tahakkuk fişlerinin iptalini teminen yürütmenin durdurulması talepli olarak dava açıldığı ve yürütmenin durdurulmasına karar verildiği duyurulmuştu. İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından Bankamız lehine karar verilmiş olup, davaya konu tahakkuk işlemleri iptal edilmiştir. Söz konusu yasal sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler duyurulacaktır."


Etiketler

‹ Önceki Haber Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması Bakan Albayrak'tan yaz saati açıklaması Sonraki Haber › Taksiciler dünya devi Uber'e dava açtı Taksiciler dünya devi Uber'e dava açtı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
102.908 Değişim: 0,25% Hacim : 5.008 Mio.TL Son veri saati : 18:10
Düşük 102.243 29.09.2017 Yüksek 103.320
Açılış: 103.039
3,5654 Değişim: 0,21%
Düşük 3,5408 29.09.2017 Yüksek 3,5673
Açılış: 3,55805
4,2110 Değişim: 0,33%
Düşük 4,1899 29.09.2017 Yüksek 4,2165
Açılış: 4,19705
146,79 Değişim: -0,31%
Düşük 146,45 29.09.2017 Yüksek 147,57
Açılış: 147,25
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2017 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.