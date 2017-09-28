İş Bankası'na kesilen cezaya iptal

İş Bankası`na KKDF nedeniyle kesilen vergi cezası mahkeme tarafından iptal edildi.

İş Bankası'na mahkemeden iyi haber geldi. Şirkete KKDF incelemesi sonucu kesilen 14.1 milyon liralık ceza İstanbul 3.İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi: "Vergi Denetim Kurulu İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı tarafından Bankamızca 2011 yılında kullandırılan bireysel krediler ile ilgili dosya masraflarının KKDF açısından incelendiği, bu inceleme sonucunda hazırlanan rapora dayanılarak Bankamız adına 5.503.008,38 TL KKDF ve 8.629.166,59 TL cezai faiz olmak üzere toplam 14.132.174,97 TL tutarında tahakkuk fişleri düzenlendiği ve Bankamızca söz konusu tahakkuk fişlerinin iptalini teminen yürütmenin durdurulması talepli olarak dava açıldığı ve yürütmenin durdurulmasına karar verildiği duyurulmuştu. İstanbul 3. İdare Mahkemesi tarafından Bankamız lehine karar verilmiş olup, davaya konu tahakkuk işlemleri iptal edilmiştir. Söz konusu yasal sürece ilişkin olarak ortaya çıkabilecek gelişmeler duyurulacaktır."

Etiketler